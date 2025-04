El Estado acelera la entrada en Telefónica aunque no haya Presupuestos La compra del 10% anunciada el año pasado se materializará antes del verano porque las cuentas prorrogadas tienen «suficiente flexibilidad» para acometer la operación

Edurne Martínez Madrid Martes, 19 de marzo 2024, 15:22 Comenta Compartir

Hace casi tres meses que el Estado anunció su intención de hacerse con un 10% del capital de Telefónica como respuesta a la compra del 5% de las acciones por parte del fondo saudí STC ... , cuyo objetivo es doblar esta adquisición. Pero la operación sigue en 'stand by' y ahora que el Gobierno ha descartado presentar unos Presupuestos Generales para 2024 la compra quedaba aún más en el aire. Sin embargo, el Ejecutivo no da marcha atrás y acelerará la entrada en Telefónica para completarla a corto plazo aunque no haya unas nuevas cuentas públicas.

«El Presupuesto tiene suficiente flexibilidad como para poder ejecutar la operación», confirman a este periódico fuentes gubernamentales, que aseguran que la compra se hará porque es «estratégica» y porque técnicamente es algo que se puede hacer, algo que quedaba en entredicho ante la falta de unas nuevas cuentas. Y es que el límite de la deuda que establece cada año la ley de Presupuestos se modifica automáticamente con las necesidades derivadas del déficit, pero no tener Presupuestos podría complicar elevar el endeudamiento de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) para hacerse con el 10% de la operadora. Noticia relacionada El Estado apunta a empresas estratégicas por miedo a perder el timón de la economía En cambio, desde el Ejecutivo aseguran que así se hará y que la entrada en Telefónica se completará antes del verano. La propia operadora estaba sorprendida de que el Gobierno no hubiera vuelto a dar noticias sobre la operación desde que anunciaron su interés en diciembre del año pasado. El endeudamiento extra de la SEPI no será menor, ya que la compra de esta parte del capital supondrá un desembolso de unos 2.000 millones de euros al Estado, calculados en base a la cotización actual de la compañía, un 6% más (unos 150 millones de euros) que el precio que registraba la firma cuando el Ejecutivo anunció la operación. Lo que queda descartado es que la adquisición se realice a través de la SETT, la 'SEPI digital' que el ministro Escrivá ha creado recientemente para adquirir o potenciar compañías de la industria digital. El Ministerio de Transformación Digital hizo este anuncio en el marco del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona celebrado a finales de febrero, pero esta sociedad se nutrirá a través de fondos europeos y el mandato de Hacienda es realizar la compra a través de la SEPI, confirman desde el gabinete de la ministra María Jesús Montero. «No se puede pagar la compra de acciones de una empresa cotizada con los fondos NextGen, ese destino no está en ninguna parte del PRTR ni de la Adenda», explicaba hace unos días Paloma Baena, directora senior de Asuntos Europeos en LLYC, a este periódico. Es decir, los fondos del Perte Chip son para empresas de semiconductores y podría ser que la empresa digital que ha creado el Gobierno entrara en alguna filial de Telefónica para hacer chips, pero «el dinero no se puede desviar a comprar una matriz que se dedica sobre todo a las telecomunicaciones con fines comerciales», señala la experta.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión