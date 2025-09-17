HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El PP abre expediente informativo a la concejala de Plasencia investigada por presunto delito de odio
Nvidia. Reuters

China prohíbe a sus tecnológicas comprar chips de Nvidia para el desarrollo de la IA

La decisión avanza que la industria del gigante asiático ha alcanzado la madurez necesaria para independizarse de los productos estadounidenses para competir de tú a tú con EE UU

José A. González

José A. González

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 14:05

China aplica a Estados Unidos la ley del «ojo por ojo, diente por diente». Y lo que era una recomendación ahora es una prohibición: «No ... se puede comprar chips de inteligencia artificial a Nvidia». Una decisión que va más allá de una respuesta industrial y puede esconder algo más: la soberanía tecnológica de China en el sector de la inteligencia artificial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Hay clientes que han llorado en la tienda al enterarse de que bajábamos la persiana»
  2. 2 Acuerdo entre la Junta de Extremadura y las empresas: habrá transporte escolar
  3. 3

    El acusado de hacer trampas en una oposición defiende su valía: «Llevo 27 años trabajando en lo mismo»
  4. 4

    Investigada una concejala del PP de Plasencia por un supuesto delito de odio contra un compañero de partido
  5. 5 Semana de aperturas en El Faro: estas son las dos nuevas tiendas que llegan al centro comercial
  6. 6 Al-Mossassa se adelanta en Badajoz con un gran evento este fin de semana
  7. 7 El aviso de un técnico de emergencias sobre tomar queso antes de beber alcohol
  8. 8

    Nueve bomberos heridos en un incendio en un restaurante contiguo al Ministerio del Interior en Madrid
  9. 9

    Caso San Lázaro: hallan restos de pólvora en tres miembros de los Loletes y uno de los Hilarios
  10. 10

    El 60 cumpleaños de Ábalos: Sánchez, Marlaska, Montero y Bolaños en el restaurante de De Aldama

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy China prohíbe a sus tecnológicas comprar chips de Nvidia para el desarrollo de la IA

China prohíbe a sus tecnológicas comprar chips de Nvidia para el desarrollo de la IA