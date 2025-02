Dos municipios madrileños repiten como los más ricos de España, y uno de Jaén y Granada, los más pobres

Los municipios más ricos de España cuadriplican en renta media a los más pobres, según los datos del INE publicados este martes. En concreto, Pozuelo de Alarcón (Madrid), Matadepera (Barcelona) y Boadilla (Madrid) fueron en 2022 los municipios de más de 2.000 habitantes con ... una renta media más alta, rozando los 30.000 euros al año por persona en el primer caso. En el lado contrario se sitúan Huesa (Jaén), Iznalloz (Granada) y El Palmar de Troya (Sevilla) como los municipios más pobres de España, que no llegan a los 8.000 euros al año por persona.

Según el 'Atlas de Distribución de Renta de los Hogares' de 2022 publicado por el INE este martes los cinco municipios más ricos repiten su posición en la tabla respecto a 2021. Además de los tres mencionados, les siguen Sant Just Desvern y Sant Cugat del Vallés, ambos en la provincia de Barcelona. En el lado contrario, completan el 'top 5' de municipios más pobres Albuñol, en Granada, y La Mojonera, en Almería. Por tanto, los cinco municipios con menor renta per cápita son todos andaluces. El primero no estaba en la lista de 2021 como uno de los cinco más pobres, mientras que los otros cuatro ya aparecieron en esa posición.

Por localización geográfica, los datos del INE relevan que el 88% de los municipios de País Vasco se encuentran entre el 25% de los de mayor renta de España, por encima de los 15.073 euros, seguidos de los de Navarra, con el 75%. En el otro extremo figura Murcia, donde el 84% de sus municipios se sitúan entre el 25% con menor renta, por debajo de los 11.537 euros, seguida de Extremadura, con un 83%.

Las capitales de provincia con mayores rentas por habitante son San Sebastián, Madrid y Barcelona, por encima de los 18.000 euros de media al año. Por el contrario, Melilla, Alicante y Ceuta son las capitales con más municipios de renta media más bajo, por debajo de los 9.800 euros.