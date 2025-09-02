Cuándo se cobra el paro en septiembre 2025: este es el día que paga cada banco

Judit Molina Martes, 2 de septiembre 2025, 11:26 Comenta Compartir

El mes de septiembre ha llegado cargado de gastos tras el verano y, para muchos en situación de desempleo en España, la gran pregunta es la misma de cada inicio de mes: ¿cuándo se cobra el paro?. La prestación del SEPE es la principal fuente de ingresos para miles de hogares, por lo que saber la fecha exacta en la que se abonará resulta esencial para organizar el presupuesto familiar. Aunque el organismo público marca un calendario común, cada banco tiene libertad para adelantar o retrasar el ingreso.

El SEPE establece que el abono de la prestación contributiva y los subsidios por desempleo se realiza entre los días 10 y 15 de cada mes, iniciando el pago en septiembre a partir del miércoles 10 de septiembre de 2025. No obstante, en la práctica, muchas entidades bancarias deciden anticipar el ingreso para facilitar a sus clientes la gestión de sus gastos.

Fecha de cobro del paro en septiembre según el banco

En este mes de septiembre de 2025, las fechas orientativas de cobro del paro según el banco son las siguientes:

Banco Mediolanum: a partir del 4 de septiembre.

Openbank y Banco Santander : el 5 de septiembre.

Caja Siete y Caja de Ingenieros : desde el 8 de septiembre.

Cajamar, Caixabank, Imaginbank, Unicaja, BBVA, Evo Bank, Abanca, ING, Ibercaja, Cajasur, Banco Sabadell, Bankinter y N26: a partir del 10 de septiembre .

Cajas Rurales: diferentes fechas, aunque la mayoría ingresará el paro el 10 o 11 de septiembre.

Es importante recordar que no existe un día único para todos los beneficiarios, ya que la fecha concreta depende de la entidad financiera. En caso de que surja alguna incidencia, los perceptores pueden consultar directamente con su banco o a través de la sede electrónica del SEPE.

De este modo, quienes reciben esta ayuda sabrán con antelación cuándo dispondrán del ingreso correspondiente al mes de agosto, que se abona durante los primeros días de septiembre.