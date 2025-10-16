HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este miércoles, 15 de octubre, en Extremadura?
Edificio 'La Vela', sede corporativa de BBVA en Madrid EFE

El criterio para fijar el precio de una segunda opa puede costar más de 500 millones a BBVA

El mercado cree que el banco vasco no logrará el sí del 50% de los accionistas del Sabadell y necesitará una segunda oferta en metálico

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Jueves, 16 de octubre 2025, 00:27

Comenta

Este viernes es el día. 18 meses después de que empezara el intento de BBVA de comprar el Sabadell, el regulador de los mercados anunciará ... el resultado de la opa de la entidad vasca: cuántos accionistas del Sabadell han aceptado un canje de una acción de BBVA por cada 4,8376 del banco catalán.

Top 50
  1. 1 Una mujer muere tras ser atropellada por su pareja en La Codosera
  2. 2 Qué es el trastorno disociativo, la enfermedad mental que ha obligado a Morante de la Puebla a retirarse
  3. 3 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Málaga
  4. 4 Tres heridos en un choque por alcance en la EX-310 cerca de Valverde de Leganés
  5. 5 Detenidos dos vecinos de Plasencia tras huir por la A-66 en un vehículo robado con un arma
  6. 6 La hipótesis del atropello apunta a una discusión previa entre el detenido y el hermano de la víctima
  7. 7 La ONCE deja 815.000 euros en Extremadura: «Es una alegría repartir dinero a gente a la que le hace falta»
  8. 8 Evacúan al hospital a un joven de 19 años tras ser atropellado cuando iba en bici en Badajoz
  9. 9 Verónica, tercera víctima de violencia de género en Extremadura en 2025
  10. 10

    Badajoz busca bomberos y encuentra una legión de aspirantes

