HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una persona reposta en una estación de servicio en Madrid EP

Los conductores afrontan la operación salida del puente de agosto con los carburantes en mínimos del verano

El litro de diésel se paga de media a 1,423 euros, su nivel más bajo desde finales de junio y el de gasolina baja hasta los 1,483 euros

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Jueves, 14 de agosto 2025, 11:49

Los abaratamientos de la gasolina y el diésel en la última semana darán un respiro al bolsillo de los consumidores en la operación salida del ... puente de agosto, una de las salidas más importantes de la temporada estival en la que la DGT prevé más de siete millones de desplazamientos desde este jueves y se prolongará hasta el domingo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere atropellado un ciclista junto al restaurante El Gallo de Casar de Cáceres
  2. 2 Extremadura afronta su tercer día de combate contra el fuego, que mantiene cortados 25 kilómetros de la A-66
  3. 3 El fuego cerca Cabezabellosa con vecinos en el interior del pueblo: «Es una ratonera»
  4. 4 Dos vehículos acaban calcinados en Plasencia tras un incendio y una posterior colisión
  5. 5 El fuego de Malpartida de Plasencia entra en el Parque Nacional de Monfragüe
  6. 6 El fuego de Jarilla sigue descontrolado y se suma otro «preocupante» en Casares de Hurdes
  7. 7 Un vecino de Torrejoncillo sufre una cornada de diez centímetros en los festejos taurinos de la localidad
  8. 8 De Ciudad Deportiva al Aeropuerto: así sería el metro de Badajoz cargado de guiños locales
  9. 9 Abren una vía de evacuación para rescatar a los vecinos encerrados en Cabezabellosa
  10. 10

    138 extremeños piden que sus sobrinos o hijastros les hereden sin pagar el impuesto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Los conductores afrontan la operación salida del puente de agosto con los carburantes en mínimos del verano

Los conductores afrontan la operación salida del puente de agosto con los carburantes en mínimos del verano