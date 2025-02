La compra, disparada por Rusia y presionada ahora desde Gaza

Edurne Martínez Madrid Domingo, 22 de octubre 2023, 00:16 | Actualizado 08:51h. Comenta Compartir

Los españoles están sufriendo una subida de precios que parece no tener fin. Tras la pandemia la inflación comenzó a elevarse por el 'boom' de ... demanda y la falta de oferta, pero el estallido de la guerra de Ucrania en febrero de 2022 no hizo más que empeorar la situación. Al encarecimiento de la energía se le sumó el de los alimentos, una pata muy sensible para las economías familiares. Los hogares están desembolsando por sus alimentos un 20% más que en febrero de 2022, justo antes de que se produjera la invasión rusa de Ucrania, según datos del INE.

El encarecimiento se hace aún más evidente si se fija como punto de partida febrero de 2020, días antes de que estallara la pandemia. Los alimentos costaban un 32% menos que ahora. Su precio ha sufrido la falta de oferta por los problemas de suministro derivados de la guerra de Ucrania, las malas cosechas debido a la intensa sequía en España y ahora, ante el reciente conflicto en Oriente Próximo, la situación no tiene visos de mejora. Noticias relacionadas La guerra de Gaza pone a prueba una economía europea debilitada por Ucrania Amenaza latente para retrasar las primeras bajadas de tipos Desde la organización agraria COAG aseguran que la repercusión del conflicto será muy escasa porque España exporta e importa muy poca producción agrícola a Israel, pero que a nivel de costes sí impactará. Su responsable de comunicación, Rubén Villanueva, explica que la subida del petróleo hará encarecer el gasóleo agrícola en un momento especialmente sensible para el sector porque comienza la siembra de cereal. Además, también subirá el precio de los plásticos para los invernaderos y otros costes del sector que afectarán en la cuenta de resultados de los agricultores, lo que se terminará reflejando en los precios de los alimentos. Entre los productos más penalizados por los consumidores por la inflación acumulada destacan el pescado, la carne y el aceite de oliva. Y su compra se ha desplomado hasta un 60%, según la OCU. La organización de consumidores alerta además de que la mitad de los encuestados reconoce que ha tenido que reducir sus compras de fruta, verdura y lácteos, productos básicos de la cesta de la compra y que son difícilmente sustituibles.

