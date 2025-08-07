HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente Muere una niña de 10 años y otras tres personas resultan heridas en un choque en la A-5 a la altura de Villamesías
Una persona reposta en una gasolinera en Arganda del Rey (Madrid) EP

La caída de los carburantes abarata el verano a los conductores a mínimos de 2022

El diésel firma un descenso interanual del 2,8% hasta los 1,432 euros de media, frente a los 1,893 que se pagaban hace tres años

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Jueves, 7 de agosto 2025, 11:27

Repostar gasolina este mes de agosto es más barato que en el mismo mes de los últimos cuatro veranos. El precio medio del litro de ... diésel, después de tres de alzas consecutivas que le habían llevado a máximos desde principios de abril, ha caído esta semana un 0,2% frente a hace siete días, situándose en los 1,432 euros. En el caso del precio medio del litro de gasolina -que se había matenido estable en las últimos 21 días, bajó un 0,2% respecto a la semana anterior, hasta los 1,486 euros, según los últimos datos del Boletín Petrolero de la UE.

