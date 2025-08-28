HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El Comisario de Comercio de la UE, Maros Sefcovic AFP

Bruselas da el primer paso para eliminar los aranceles a EE UU

La propuesta permitiría aplicar de forma retroactiva desde el 1 de agosto el acuerdo firmado con Washington que limita al 15% los aranceles generales a productos de la UE

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Jueves, 28 de agosto 2025, 18:19

. Bruselas activó ayer el mecanismo legislativo para retirar buena parte de los aranceles a los productos industriales importados de EEUU como parte del acuerdo ... comercial con Washington y conseguir a cambio una reducción retroactiva desde el 1 de agosto de las tasas aplicadas a los automóviles europeos sobre los que hasta ahora sigue pesando una tasa del 27,5% hasta el 15%. «Esto supondrá un ahorro para los fabricantes de automóviles de más de 500 millones de euros en derechos que, de otro modo, habrían tenido que pagar por las exportaciones en un solo mes», explicó este jueves el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

