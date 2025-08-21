HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Donald Trump y Ursula von der Leyen se estrechan la mano al acordar los aranceles. AFP

La UE cierra el documento que detalla el acuerdo arancelario con EE UU

Washington impondrá un arancel general del 15% a las importaciones europeas, con algunas excepciones como el corcho o los aviones que quedan exentos de tasas

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Jueves, 21 de agosto 2025, 13:54

Tres semanas después de que Donald Trump y Ursula von der Leyen se estrecharan la mano en Escocia tras alcanzar el ansiado pacto arancelario, ... ambas potencias dieron este jueves un paso más para evitar la guerra comercial. La Unión Europea (UE) publicó un documento por escrito con los términos del acuerdo que firmaron el 27 de julio, por el que EE UU impondrá un arancel general del 15% a las importaciones europeas y Bruselas se compromete además a comprarle más energía y material militar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Feria de la Loza de Elvas 2025: fechas, horarios y programación confirmada
  2. 2 La evolución de las llamas y los trabajos para detenerlas es clave durante la noche
  3. 3 Varios bomberos casi quedan atrapados en Jerte al actuar unos vecinos por su cuenta
  4. 4 Una redada se salda con detenidos e incautación de drogas en las Moreras
  5. 5 Restablecida la circulación en la autovía A-5 tras el corte provisional por un incendio en Escurial
  6. 6 El alcalde de Jaraíz de la Vera pide perdón por lanzar fuegos artificiales
  7. 7 Los restos del huracán Erin traerán lluvia a Extremadura este fin de semana
  8. 8 Estopa se arranca a cantar y protagoniza un divertido momento en su pueblo de Badajoz durante las fiestas
  9. 9

    Buena evolución del incendio de Jarilla, que podría quedar estabilizado este jueves
  10. 10

    Piden 5 años de cárcel a un ganadero de Extremadura que hizo convivir con cerdos a dos empleados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La UE cierra el documento que detalla el acuerdo arancelario con EE UU

La UE cierra el documento que detalla el acuerdo arancelario con EE UU