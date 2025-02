El Banco de España rebaja a 200.000 los beneficiarios de las ayudas a las hipotecas

EEl Banco de España rebaja las expectativas del Gobierno con el nuevo plan de ayudas pactado con la banca para los hipotecados que en el ... último año se han visto duramente golpeados por la escalada del euríbor.

El organismo supervisor calcula que los potenciales beneficiarios de este código temporal rondarán los 550.000, prácticamente la mitad del millón de personas que el Ejecutivo manejaba en sus primeras estimaciones. Es más, basándose en la experiencia histórica, estiman que en realidad apenas 200.000 hogares recibirían finalmente las ayudas.

El Banco de España recuerda además que existen 75.000 hipotecas que pueden recibir ayudas con el protocolo vigente desde 2012, también por debajo del potencial de 200.000 beneficiarios. Pero Ángel Estrada, director general de estabilidad, regulación y supervisión financiera del organismo, matiza que «las cifras de ambos códigos no se pueden sumar, pues hay familias que cumplirían los requisitos para acogerse a los dos».

Reconoce además que «es muy difícil evaluar todas las condiciones para ser elegibles» para estas ayudas. Sobre todo en un momento en el que la situación económica ha mejorado. Fuentes del Gobierno también reconocen que las cifras serán más bajas que las presentadas inicialmente. Recuerdan que las mismas se elaboraron con las propias previsiones del Banco de España y que, desde entonces, «se ha producido una rápida bajada de la inflación, se ha acelerado el crecimiento económico y la creación de empleo, han subido las pensiones, el salario mínimo, los salarios por convenio (...) aliviando el impacto de la subida de las hipotecas».

No obstante, y teniendo en cuenta todas esas cautelas, los cálculos que el Banco de España desarrolla en su Informe de Estabilidad Financiera parecen incluso optimistas si se compara con el número de solicitudes de adhesión ya conocidas, que apenas alcanzan las 9.000.

Los expertos coinciden, además, en que más hogares se irán sumando a este paquete ante la renovación de los contratos hipotecarios que se avecinan. Y la situación tampoco pinta del todo bien para los nuevos préstamos, cuando los bancos apenas han trasladado aún un 30% de la subida del euríbor a sus hipotecas, según el supervisor. Es decir, el crédito tiene espacio para seguir encareciéndose.

Este escenario de tipos al alza cobra especial relevancia si se tiene en cuenta el actual entorno inflacionista. Pese a la moderación del IPCgeneral al 3,3%en marzo, el poder adquisitivo de los hogares se ha derrumbado en el último año. Los datos que maneja el Banco de España apuntan a que desde finales de 2020 hasta el cierre de 2022, la renta bruta disponible de los hogares avanzó un 6,8%. En ese mismo periodo, el alza de los precios al consumo fue del 12,4%. Así que no ha quedado otra que tirar de ahorro para afrontar los gastos habituales.

Fragilidad financiera

Esta situación amenaza con provocar un fuerte empobrecimiento de las familias. En concreto, el Banco de España estima que, con una subida de tipos de 400 puntos básicos (ligeramente superior a la ya registrada de 365 puntos), el porcentaje de hogares vulnerables –aquellos en los que su carga de deuda supera el 40% de su renta– se incrementaría del 10,4%actual al 13,9%. En términos absolutos, esto implica que a las 1.120.000 familias que ahora destinan más de cuatro de cada 10 euros de sus ingresos a pagar deudas, se sumarían 380.000 más, hasta sobrepasar los 1,5 millones de hogares vulnerables.

El Banco de España también llama la atención sobre los problemas a los que se están enfrentando los denominados 'hogares frágiles', aquellos donde se ha detectado que sus miembros no son capaces de hacer frente a los gastos mensuales (agua, luz, comida, etc.) solo con su sueldo y el saldo de sus cuentas bancarias. Es decir, no llegan a final de mes con la liquidez que tienen a disposición de forma inmediata.

Aunque sus problemas son menos profundos que los que presentan los colectivos vulnerables –ya que, entre otras cosas, podrían tirar de alternativas como los préstamos al consumo– la subida de tipos acometida ha situado el porcentaje de estas familias en el 3,5%, cifra que podría escalar al 17% entre los grupos con mayor carga financiera, según las estimaciones.

Ante este deterioro de la economía de los hogares, el Banco de España volvió a pedir ayer al sector que sean prudentes y aprovechen los beneficios récord del pasado año para engordar su colchón frente a futuras crisis.

Inmobiliario

El Banco de España también observa señales de ralentización en el mercado inmobiliario. De hecho, es la segunda vez consecutiva que incluye este factor y sus «desequilibrios» en el apartado de vulnerabilidades que enfrenta el sector financiero, aunque de forma más moderada que hace unos meses.

Tanto por la escalada de los precios de consumo, que está reduciendo la capacidad adquisitiva de las familias, como por el endurecimiento progresivo de las condiciones de financiación, «que encarece y dificulta el acceso a los fondos externos necesarios para la compra de vivienda».

En pleno debate por la puesta en marcha de un plan de alquiler asequible -con la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb y otros 43.000 anunciados este miércoles por el Gobierno-, el Banco de España insiste en que «la oferta de vivienda continúa mostrándose insuficiente para satisfacer la demanda», por lo que los precios siguen subiendo aunque sea a menor ritmo.