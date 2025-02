Sabadell se dispara un 8,7% tras un beneficio de 308 millones, un 50,4% más

Clara Alba Jueves, 25 de abril 2024, 07:31 | Actualizado 19:21h. Comenta Compartir

Banco Sabadell mantiene el pulso de los resultados récord del sector gracias a un entorno en el que los altos tipos de interés siguen sosteniendo los márgenes, al tiempo que empieza a recuperarse el crédito y repunta la actividad comercial. La entidad comandada por César González-Bueno ganó 308 millones de euros, un 50,4% más, hasta marzo, periodo en el que el banco asumió además 192 millones de euros por el pago del impuesto a la banca.

Unas cuentas que han llegado a disparar la cotización del valor hasta un 13% en los mejores momentos de la sesión, por encima de los 1,70 euros por acción, ampliando por encima del 50% su revalorización en el año y consolidándose como la mejor cotizada del Ibex-35 este 2024. Al cierre, subía un 8,4% hasta los 1,63 euros por acción. «A los analistas les ha gustado sobre todo nuestras previsiones para 2025, que era donde había más dudas sobre el sector», explican desde la entidad.

Pese al a previsión de que el Banco Central Europeo (BCE) baje los tipos de interés este año, la entidad se muestra prudente reconociendo un posible freno del negocio en España. No obstante, anticipan cerrar el ejercicio con otro beneficio récord. «Lógicamente, los próximos trimestres serán mejores que este», explicó César González-Bueno, consejero delegado del banco, reconociendo, no obstante que «la velocidad a la que hemos aumentado la rentabilidad no va a ser la misma».

Crédito y vivienda

Una de las referencias más destacadas de sus cuentas ha sido la recuperación del crédito tras un año de caídas en el sector en plena escalada de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE). En concreto, el crédito vivo se situó en 150.796 millones de euroso hasta marzo. Aunque la cifra aún imlpica un descenso del 1,2% respecto al año anterior, sí mejora un 0,7% respecto a diciembre.

De hecho, los datos de nueva producción reflejan esta mejora, con un crecimiento del 48% en las líneas a empresas respecto a hace un año y del 13% en consumo. Incluso en hipotecas, un mercado paralizado a finales del pasado ejercicio, se nota la mejora con un crecimiento del 20% respecto al trimestre anterior y «un aumento paulatinamente positivo mes a mes», según indican desde la entidad.

Sabadell prevé seguir creciendo en este mercado ante el esperado incremento de la demanda. Pero descarta que eso implique una burbuja inmobiliaria o cualquier riesgo de abrir la mano con las condiciones de los préstamos, tal y como recientemente apuntó el Banco de España. «Hay demanda suficiente», añadió González-Bueno.

«Tenemos apetito al crédito promotor y creemos que hay falta de vivienda en España. Nos encantará seguir financiando este tipo de crédito», expresó González-Bueno.

Más negocio y menos provisiones

«El pasado 2023 fue un buen ejercicio y en 2024 estamos orientados al crecimiento en todas nuestas líneas de negocio. Hemos tenido un excelente trimestre en banca corporativa, en empresas, banca privada e hipotecas y, además, hemos acelerado la captación de clientes digitales particulares y lanzado la nueva cuenta para autónomos», expresó González-Bueno.

En este contexto de fuerte repunte de la actividad comercial, el margen de intereses de la entidad creció un 11,9% interanual, hasta los 1.231 millones de euros. Mientras, las comisiones se situaron en 340 millones (un 3,1% menos), con lo que los ingresos del negocio puramente bancario (margen de intereses más comisiones netas) alcanzaron los 1.571 millones de euros, un 8,3% más en términos interanuales y un 1,3% por encima del trimestre anterior.

Por otro lado, la cuenta de resultados también refleja una reducción del 11,6% en las provisiones, hasta los 208 millones de euros, fruto principalmente de la caída del 8,5% en las dotaciones a provisiones de crédito por la mejor calidad del riesgo. Los activos problemáticos bajaron durante el primer trimestre en 92 millones de euros, hasta cerrar con un saldo de 6.657 millones, de los que 5.718 millones son préstamos dudosos y 939 millones son activos adjudicados. La morosidad del grupo se situó en el 3,46% en marzo, por debajo del 3,52% del trimestre anterior.

Reino Unido suma, pero menos

Al cierre del primer trimestre, la ratio CET1 fully-loaded (la de máxima calidad) se situó en el 13,3%, lo que implica un incremento de nueve puntos básicos en el trimestre.

Por su parte, la filial británica TSB sigue aportando a los resultados del grupo, con una contribución positiva de 46 millones de euros. No obstante, el beneficio de la filial británica cayó en el periodo un 30,7%, hasta los 38 millones de libras.

Con todas estas cifras sobre la mesa, Banco Sabadell empezará este mismo jueves a ejecutar la la recompra de acciones por importe de hasta 340 millones de euros aprobada recientemente en junta, lo que representa el 4% del capital social del banco. La operación supondrá un incremento del 4% del beneficio por acción para los accionistas.