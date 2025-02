Sabadell rechaza la fusión con BBVA y frustra el segundo intento para crear un gigante bancario

Banco Sabadell ha cerrado la puerta a la fusión con BBVA casi una semana después de que la entidad presidida por Carlos Torres comunicara a ... la CNMV su intención de integrar a la corporación presidida por Josep Oliu. El consejo de administración de la entidad catalana confía en su potencial en solitario y considera que «la propuesta infravalora significativamente el proyecto de Banco Sabadell y sus perspectivas de crecimiento como entidad independiente», tal y como ha indicado al supervisor bursátil.

De esta forma se frustra por segunda vez en poco menos de cuatro años la posibilidad de que ambos bancos se integren para crear el que estaba llamado a ser un gigante financiero: el segundo de España por volumen de activos, reconfigurando el mapa bancario; y la tercera entidad de Europa. El punto y seguido de esta operación lo daba esta tarde el consejo del Sabadell al considerar que su camino en solitario «generará un mayor valor para sus accionistas» frente a la fusión con BBVA, una oferta «no solicitada», recuerda el banco.

Esa propuesta estaba basada en un canje de acciones, un título nuevo por cada 4,83 del Sabadell, que valoraba al banco en unos 12.000 millones de euros. Aunque el mercado ya apuntaba que el consejo no era demasiado proclive a la operación, casi todos los agentes consideraban que Sabadell intentaría hacerse fuerte en las condiciones, pero no rechazarla de plano, como así ha ocurrido.

La respuesta del Banco Sabadell ha supuesto un jarro de agua fría para las aspiraciones de BBVA, donde confiaban en una operación amistosa que llegaría a buen puerto. Fuentes de la entidad, con sede social en Bilbao, «lamentan» que el consejo del Sabadell «haya rechazado una oferta tan atractiva».

La sorpresa ha sido mayúscula habida cuenta de que ambas entidades habrían dado los primeros pasos para llevar a cabo conversaciones informales acerca de su fusión antes de que se precipitaran los acontecimientos la semana pasada, según indican fuentes del mercado a este diario.

En ese acercamiento corporativo, ambas partes habrían retomado las negociaciones con las bases de la fusión que no pudieron materializar a finales de 2020, y que se vio muy condicionada tanto por la valoración de ambos grupos como por el reparto de poder. Pero era un punto de partida aceptado, indican esas fuentes financieras, sobre el que apareció una filtración a Sky News, un medio internacional, que derivó en la confirmación por parte de BBVA a la CNMV de que quería fusionarse con Sabadell.

Una semana después de aquellos acontecimientos, las acciones del Sabadell se han revalorizado más de un 9% mientras que las de BBVA han caído cerca del 10%, aunque sus títulos rebotaban este lunes un 3% en Wall Street tras conocerse la noticia.

1 billón Activos financieros La fusión de BBVA y Sabadell habría supuesto la creación de un gigante con más de un billón de activos financieros en todo el mundo

Los focos, ahora, sobre BBVA

«Sobre la base del análisis en detalle de la propuesta, el consejo ha concluido que esta no satisface el interés de Banco Sabadell y sus accionistas, y, en consecuencia, ha rechazado la propuesta de BBVA», señalan desde la entidad que, en un mensaje claro ante los posibles accionistas interesados en la fusión, reitera su compromiso de distribuir «de manera recurrente cualquier exceso de capital por encima del 13%». En este sentido, apuntan a que el exceso de capital que se generará en 2024 y 2025, junto con los dividendos recurrentes alcance los 2.400 millones de euros».

BBVA «lamenta que Sabadell haya rechazado una oferta tan atractiva»

En los escenarios planteados por la entidad presidida por Carlos Torres apenas se vislumbraba este rechazo, o al menos, una negativa tan rotunda como la que dio el consejo del Sabadell.

La confianza de BBVA, que no se había planteado una operación hostil (a través de una OPA sabiendo que el consejo del Sabadell se muestra contrario a la fusión), se basaba en que su oferta es «claramente atractiva para los accionistas del Sabadell», según distintas fuentes del mercado. De hecho, el mercado asignaba a la entidad catalana un valor inferior al de la oferta. Esas mismas fuentes insistían en que si los inversores creyeran que la entidad catalana valía más, o que pudiera haber otro postor, la acción estaría cotizando por encima de esa ecuación de canje. Por ahora, la entidad presidida por Torres no ha ofrecido ninguna respuesta al 'no' del Sabadell.

La sombra de 2020

La relación entre BBVA y Sabadell queda así aún más dañada entre sus cúpulas después del segundo fracaso consecutivo para fusionarse. Aunque las condiciones han sido muy distintas: hace cuatro años, las negociaciones fracasaron ante la imposibilidad de acuerdo por la valoración de las entidades y el reparto de poder.

En todo este tiempo, Sabadell se ha hecho más fuerte como entidad -aunque el tamaño sigue siendo muy inferior al de BBVA- con unas cuentas mucho más solventes, lo que le ha permitido rechazar la fusión.

12.000 millones Negocio bancario La oferta de BBVA valoraba Sabadell en unos 12.000 millones, una cifra que el Sabadell considera ahora insuficiente

El objetivo de la fusión también había cambiado. Frente a la urgente necesidad por sobrevivir a los tipos negativos de entonces, ahora la clave estaba en el crecimiento; ganar músculo en un momento de beneficios récord del sector y fuerte revalorización bursátil, que ha aupado la capitalización de BBVA de los 23.300 millones a los cerca de 60.000 millones actuales, así como la de Sabadell, que en 2020 contaba con un valor de mercado de 2.500 millones.

Menos bancos, ¿menos competencia?

Hay que competir entre gigantes. De ahí el interés de BBVA en la fusión, que hubiese permitido a la entidad resultante ganar cuota de mercado, alcanzando en torno al 25% en créditos y depósitos en España, mirando de tú a tú a CaixaBank por volumen de activos.

Este es, como suele ocurrir en este tipo de operaciones, uno de los puntos que habían encendido las alarmas de parte del Gobierno y sindicatos -pendientes de cerrar el convenio de banca con la patronal-, ante el riesgo de que la concentración derive en un menor poder de elección para los clientes, así como en más despidos y cierre de sucursales asociados a la integración.

En total, ambas entidades suman 40.865 empleados (27.410 de BBVA más 13.455 de Sabadell) en España. La red de oficinas conjunta superaría las 3.076 sucursales, con severas duplicidades en regiones como Cataluña donde, según registros del Banco de España, existirían municipios con niveles de concentración de incluso el 70%.

Este mismo lunes, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, advirtió que «estamos en una concentración en torno al 40% y con la fusión estaríamos en el 70%, por lo que hay riesgo sistémico en la configuración de las entidades financieras en nuestro país».