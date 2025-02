BBVA y Sabadell: ocho claves para entender el pinchazo de la fusión

La fusión entre BBVA y Sabadell podía terminar en la creación de un gigante con cuotas de mercado del entorno del 25% en créditos y ... depósitos, con más de 100 millones de euros y un volumen de activos que superaría, en todos los mercados donde están presentes ambas entidades, el billón de euros. Pero, ¿cuáles eran los términos de la oferta finalmente fallida?

1.Precio

Según la oferta inicial, BBVA iba a pagar una acción nueva por 4,83 de las de Sabadell. Este canje suponía una prima del 30% sobre el cierre del Sabadell del pasado lunes 29 de abril, justo antes de conocerse la oferta, pero del 20% tras el repunte de la entidad.

El hecho de que BBVA no ofreciera al menos parte del pago en efectivo no ha sentado del todo bien en el consejo de Sabadell. En todo caso, la oferta equivalía a valorar la entidad en unos 12.000 millones de euros, frente a los 2.500 que BBVA no quiso pagar en 2020.

2. Reparto de poder

Estaba llamado a ser uno de los mayores puntos de fricción en las negociaciones. BBVA ofrecía incorporar como consejeros no ejecutivos a tres miembros del actual consejo del Sabadell, seleccionados de mutuo acuerdo. Uno de ellos ocuparía la vicepresidencia (que recaería previsiblemenet en Josep Oliu). Sin embargo, los directivos de Sabadell quedarían con escaso poder ejecutivo dentro del nuevo banco.

3. Marca y sede

La denominación social y la marca serían las de BBVA, que se había procupado de mantener la 'catalanidad' del Sabadell en su oferta. En concreto, se ofreció mantener la utilización conjunta de ambos nombres en las regiones o negocios en las que exista un interés comercial relevante.

«Desde una posición de mayor fortaleza, la entidad fusionada intensificaría su apoyo al tejido empresarial, cultural, científico y social de Cataluña, a través de la actividad bancaria y de las respectivas fundaciones», indicó BBVA en su oferta, donde detalla que su idea es tener una doble sede operativa, una de ellas en el centro corporativo de Banco Sabadell en Sant Cugat (Barcelona). Para Sabadell, su negocio puede funcionar mejor «de forma independiente» que con BBVA, tal y como considera el consejo reunido este lunes.

4. Capitalización

La fusión crearía un gigante bursátil de unos 70.000 millones de euros de valor en Bolsa, a precios actuales (57.200 millones de BBVA más los 10.200 millones de Sabadell), en línea con los 71.000 que capitaliza Banco Santander, el más grande del mercado español en estos términos.

5. Ahorro y gastos

BBVA había estimado un ahorro de costes de 850 millones de euros al año con la operación. Eso sí, la entidad afrontaba 1.450 millones en gastos de reestructuración. Los sindicatos y la vicepresidenta y ministra de Trabajo Yolanda Díaz, ya habían advertido de que iban a seguir de cerca el proceso, para evitar el impacto de los despidos y posibles cierres de oficinas si la fusión sigue adelante.

6. Plantilla y oficinas

El previsible proceso de reestructuración llegaría cuando las plantillas conjuntas de los dos bancos en España suman 40.865 empleados (27.410 de BBVA más 13.455 de Sabadell). La red de oficinas conjunta superaría las 3.076 sucursales, con severas duplicidades en regiones como Cataluña donde, según registros del Banco de España, existirían municipios con una concentración de más del 70%.

7. Depósitos y crédito

La suma de BBVA y Sabadell implicaría que las tres principales entidades (CaixaBank, el banco resultante de esta posible fusión y Banco Santander) sumarían más del 75% de los depósitos y préstamos en España. Solo la nueva entidad ocuparía un 25% del mercado.

8. Ventajas

Según indican los analistas de XTB, BBVA conseguiría con la operación convertirse junto a BNP Paribas y Santander en una de las tres mayores entidades europeas con más de 100 millones de clientes. Además, habría reforzado su posición en España, uno de sus principales mercados, mirando cara a cara a CaixaBank en términos de activos. También le iba a permitir rebajar a peso de emergentes y lo eleva en desarrollados, ampliando negocio en Reino Unido, donde los tipos de interés siguen siendo los más elevados en toda la zona euro.