Olivenza llora la muerte de la joven Carmen, «chaparrita de La Encina» y atleta
Los minoritarios del Sabadell rechazan la opa mejorada de BBVA por no considerarla atractiva

La entidad bancaria tiene hasta el martes para analizar la nueva oferta

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Domingo, 28 de septiembre 2025, 18:22

El consejo de administración del Banco Sabadell se reúne la próxima semana para recomendar previsiblemente a sus accionistas que no acudan a la oferta mejorada del BBVA ... , con la incógnita de la posición que tomará el consejero mexicano David Martínez, que controla casi un 4 % del capital y en la última opinión del consejo, rechazó la oferta por considerar el precio insuficiente, pero veía sentido estratégico a la fusión entre ambas entidades. A las puertas de un cónclave decisivo, los inversores minoristas -que controlan el 47% de la entidad vallesana- pueden tener la llave de la operación.

