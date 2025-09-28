HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este sábado, 27 de septiembre, en Extremadura?
Sede del Banco Sabadell Reuters

Los accionistas, clave en el asalto de BBVA al Sabadell

Los minoristas copan algo más del 47% de la catalana, mientras que los grandes fondos con peso en el capital de los dos bancos suman el 28%

Clara Alba

Clara Alba

Domingo, 28 de septiembre 2025, 00:51

La mejora del 10% en la oferta de BBVA a los accionistas del Sabadell -a los que ahora ofrece una acción nueva por cada ... 4,8376 de la catalana- ha disparado las quinielas sobre si esa subida será suficiente para alcanzar el objetivo de aceptación del 50% y evitar el lanzamiento de una segunda opa que complicaría mucho la situación. Con ese telón de fondo, ambas entidades han acelerado su presencia en medios y reuniones con todo tipo de inversores, con viajes a la City de Londres para verse también con los grandes fondos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una menor de 14 años se encuentra en estado crítico tras sufrir un atropello en Olivenza
  2. 2 Aparatoso accidente de una caravana médica en la A-5, a su paso por Badajoz
  3. 3 La Policía Local de Olivenza localiza al conductor fugado tras atropellar a una menor de 14 años
  4. 4 En estado critico una chica de 14 años tras ser atropellada
  5. 5

    Turismo de lujo en Extremadura: Del hotel de cinco estrellas a dormir en una cúpula de cristal
  6. 6 Condenado a un año y nueve meses de cárcel un empresario de Moraleja por no justificar parte de una subvención
  7. 7

    «Tengo cinco hijos y ninguno es mío»
  8. 8 El autor del atropello ha sido localizado por la Policía Local de Olivenza
  9. 9 El huracán Gabrielle devuelve la lluvia a Extremadura
  10. 10 Dos cervezas por ocho euros para coger ambiente en Al-Mossassa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Los accionistas, clave en el asalto de BBVA al Sabadell

Los accionistas, clave en el asalto de BBVA al Sabadell