Sede de Banco Sabadell Reuters

Los minoritarios de Sabadell tachan de «ofensiva» la oferta de BBVA

La asociación mayoritaria de estos inversores denuncia que es «un intento evidente de comprar barato»

Cristina Cándido

Viernes, 5 de septiembre 2025, 14:26

La pelota de la opa de BBVA ya está en el tejado de los accionistas de Banco Sabadell. Pero la Asociación de Accionistas Minoritarios de ... Banco Sabadell, han tachado este viernes de «ofensiva» la oferta de la entidad vasca. En el banco vallesano hay unos 200.000 inversores minoritarios que representan alrededor del 49% del capital del banco, por lo que la decisión que adopten estos accionistas puede determinar el futuro de la operación.

