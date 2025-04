Escrivá insiste en exhibir su «independencia» a cuenta de una consejera del Banco de España

Tercera ocasión en menos de un mes en la que el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, aprovecha para recordar su independencia del ... Gobierno que le ha designado al frente del supervisor. Este lunes ha sido a cuenta del caso de una consejera de la institución, Judith Arnal, a la que ha dado «todo el apoyo» frente a cualquier injerencia del Ejecutivo del que formó parte como ministro de Seguridad Social, primero, y después de Transformación digital.

Escrivá se ha hecho eco de una publicación de 'El Mundo' en la que afirma que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, había pedido a la consejera que dimita de su cargo, tras haberse reunido con ella la semana pasada, si bien no se conocerían las razones para ello. «El Banco de España, desde la perspectiva de que hay que preservar la independiencia, se ha comportado impecablemente en todo este asunto. Y además, por supuesto, la consejera Arnal ha tenido todo el apoyo del banco», ha precisado Escrivá.

Esta respuesta ha venido después de que el gobernador del Banco de España, que tomó su cargo a mediados de septiembre, haya incidido en la idea de reforzar la independencia del supervisor, toda vez que este elemento se ha puesto en duda por su salto a la institución desde el Gobierno de Pedro Sánchez donde ha ejercido como ministro de Seguridad Social, primero, y Transformación Digital, hasta el pasado 10 de septiembre.

No es la primera vez en su aún corta pemanencia al frente del supervisor en la que el gobernador ha querido reafirmar públicamente su posición autónoma a los intereses políticos. La semana pasada realizaba su llamada de atención al Ejecutivo a cuenta del problema de la vivienda dejando entrever que no hay evidencias de que medidas como los topes a los precios ayuden a relajar la tensión del mercado. Lo hizo en su primera intervención pública tras su polémico nombramiento, cargado de tintes políticos, en un momento marcado por la amenaza del Ejecutivo de recortar la financiación a las comunidades que no apliquen la ley.

Poco antes, en el acto de toma de posesión como gobernador, el propio Escrivá insistía en aplicar la «independencia» de la institución «de las influencias y condicionantes externos». De hecho, abrió la puerta a «introducir modificaciones» en la Ley de Autonomía «transcurridos estos 30 años» en los que esta norma se encuentra en vigor, desde 1994. «Parece razonable» hacerlo, indicaba.

Sobre ese paso de ministro a gobernador, Escrivá ha señalado que se trata de una «práctica habitual» en los países del entorno de España en Europa. «Cuando el otro día estuve en el Banco Central Europeo (BCE), donde nos sentamos todos los gobernadores, nueve de ellos, más de un tercio, habían sido ministros anteriormente y se sorprendían de que este fuera un tema que se debatiera en España», ha trasladado.

Estas declaraciones se han producido a propósito de la celebración del Día de la Educación Financiera que celebra hoy el Banco de España junto a los otros supervisores financieros (la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros), el Ministerio de Economía y las entidades colaboradoras para concienciar de la importancia de aumentar los conocimientos financieros para gestionar mejor las finanzas personales.

Al respecto, ha señalado la importancia de celebrar este día para llegar a más ciudadanos y que estos sean conscientes de sus finanzas, de conocer «bien» los productos financieros, buscar las mejores oportunidades y que, en el mundo digital actual, tengan «mucho cuidado» para evitar fraudes.