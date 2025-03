Sánchez señala la «idoneidad» de Escrivá como gobernador pero obvia que es su ministro

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha salido a defender su ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá, tras proponerle como gobernador del Banco de ... España en un cambio de registro que hasta ahora nunca había sucedido: el de pasar de ser un miembro en activo del Ejecutivo a convertirse en el máximo responsable del supervisor financiero. «Es uno de los mejores economistas del país y será un excelente gobernador», apuntó ayer el presidente del Gobierno en una declaración institucional que sirvió de respaldo a Escrivá, para anunciar después su sucesor en el ministerio, que queda en manos de Óscar López. Escrivá tomará posesión de su nuevo cargo el viernes por la mañana para asistir la próxima semana a la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE).

Sánchez no ha escatimado en elogios al que fue su ministro de Seguridad Social en la anterior legislatura, y al que le dotó con una cartera de nueva creación hace menos de un año, con la formación del nuevo Gobierno de coalición. «Cuenta con la cualificación técnica necesaria y reconocida de las más importantes instituciones financieras»;«posee un profundo conocimiento de la institución»... «Estas cualidades hacen de él un candidato idóneo para hacerse cargo», apuntó. Pero no realizó ninguna referencia a su condición de ministro en activo, la que ha concentrado todas las críticas del arco parlamentario, lideradas po el Partido Popular, con quienes el PSOE no ha llegado a un acuerdo para renovar la institución.

La designación de Escrivá ha roto otro de los pocos puentes que quedaban intactos entre Moncloa y el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo. El PP se ha negado a negociar la figura del subgobernador, que sería la que le correspondería por tradición parlamentaria (dependiendo de quién esté en el Gobierno y el de la oposición) mientras estuviera la figura de Escrivá encima de la mesa.

De hecho, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, aclaró ayer que han sido los populares los que «han dado por rotas las negociaciones» de los tres últimos meses, al no aceptar la figura del ministro. «No ha sido posible principalmente porque el PP se ha dedicado a vetar la capacidad del Gobierno para designar al gobernador», indicó durante su comparecencia en la Comisión de Economía en la que oficializó el nombramiento del nuevo gobernador.

La última –y única– vez en la que Sánchez se había pronunciado sobre el nombramiento fue a mediados de julio, en el marco de la Cumbre de la OTAN en Washington (EEUU), cuando no tuvo reparos en apoyar a Escrivá como candidato a gobernador. Entonces ya elogió los méritos del ministro ante la posibilidad de que pueda ser el próximo gobernador.

Sánchez ha priorizado el salto de Escrivá desde el ministerio al sillón de gobernador para sustituir a Pablo Hernández de Cos, frente a un posible pacto. Legalmente esta designación corresponde al Ejecutivo, aunque casi siempre se ha mantenido la práctica de que los dos primeros puestos se consensuaban. Desde que se pusiera en marcha este sistema de nombramientos, en 1994, solamente se ha roto dos veces esta tradición: en 2006, cuando el Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero designó como gobernador al que antes fue Secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. En 2018, el Ejecutivo de Mariano Rajoy aceleró también el proceso de nombramiento a la vista de la moción de censura que podía derrumbar al gobierno, como así ocurrió, nombrando a Pablo Hernández de Cos.

Al igual que Sánchez, el ministro de Economía defendió la candidatura por la «valía e idoneidad» de José Luis Escrivá. Consciente de las críticas por el salto de un miembro en activo del Consejo de Ministros a la institución financiera, el titular de Economía cree que el nuevo gobernador «estará sobradamente a la altura» de su responsabilidad. Porque se trata, ha indicado en su comparecencia, de una persona «que ha ejercido los puestos de la más alta responsabilidad en todas y cada una de las áreas de actuación del Banco de España», además del BCE, donde también ha desarrollado parte de su carrera profesional. Incluso, Cuerpo ha apuntado que Escrivá es idóneo por su «experiencia» al frente de Transformación Digital, el ministerio en el que ha estado en el último año. «Liderará la transformación del banco ante los retos desafios y riesgos que vienen por la digitalización como la inteligencia artificial», indicó. Pero, de nuevo, obvió cómo serán sus análisis en políticas económicas que él mismo ha liderado como la reforma de las pensiones, la del mercado de trabajo, la deuda pública, los próximos presupuestos en los que él ha participado...

Presión política

Por ello, los grupos parlamentarios, liderados por el PP, han criticado en su mayoría el salto del ministro a gobernador por lo que consideran que es una «colonización» de las instituciones por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. «No se puede ser ministro de día y gobernador de noche», insisten los populares, cuyo portavoz ha recordado la lista de cargos que Moncloa ha designado en los últimos años.

Sin embargo, Cuerpo criticó que se realice una «presión política» sobre Escrivá a la hora de apuntar que sus informes irán teledirigidos para no dañar al Gobierno. «El Banco de España no es una institución fiscalizadora», recordó el ministro de Economía. «Es un organismo asesor de las políticas del Gobierno y a veces los documentos que elabore irán en línea y otras no, de esas políticas». «Esta figura no está para servir o atacar a alguien», insistió el ministro.

La banca, dispuesta a colaborar

Tras conocer la designación, la banca se pronunció con la habitual neutralidad. «Desde CECA seguiremos colaborando con el objetivo de preservar la estabilidad financiera y contribuir al crecimiento económico mediante la financiación de familias y pymes», indicó la organización. Por su parte, la AEB apuntó que «el Banco de España es una institución clave para la estabilidad económica y financiera. Seguiremos trabajando codo con codo».

También se pronunció la presidenta de Banco Santander, Ana Botín, desde el congreso Ametic de Santander, donde deseó «lo mejor» a Escrivá, anticipando que seguirán «colaborando como siempre». Y desde BBVA, entidad en la que Escrivá fue director de su servicio de estudios entre 2004 y 2010, recordaron que tiene «un profundo conocimiento y una dilatada experiencia». «Estamos a su entera disposición para trabajar juntos en esta nueva etapa», indicó el grupo presidido por Carlos Torres, inmersa en la opa al Sabadell.