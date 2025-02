Diez respuestas para tener clara la OPA de BBVA a Sabadell

La OPA hostil lanzada por BBVA a Sabadell tras el rechazo a la fusión planteada por uno y rechazada por otro la semana pasada vuelve a generar todo tipo de dudas entre clientes, accionistas e inversores acerca de las consecuencias de esta integración, que puede derivar en la creación de un gigante con cuotas de mercado del entorno del 25% en créditos y depósitos, y un volumen de activos que superaría, en todos los mercados donde están presentes ambas entidades, el billón de euros.

1 Precio de la OPA

BBVA está disputado a pagar una acción nueva por 4,83 de las de Sabadell. Ni un euro más. Es el mismo importe que ya ofreció la entidad presidida por Carlos Torres a la de Josep Oliu la semana pasada. Este canje suponía una prima del 30% sobre el cierre del Sabadell del pasado lunes 29 de abril, justo antes de conocerse la oferta, pero del 20% tras el repunte de la entidad. Supone valorar la entidad en unos 12.000 millones de euros, frente a los 2.500 millones que BBVA no quiso pagar en el primer intento de fusión, en 2020.

Para BBVA, esta es una oferta «generosa» porque supera las cotizaciones en las que venía moviéndose el banco catalán en las últimas semanas. Pero para el consejo del Sabadell, supone «infravalorar» lo que ellos consideran que representa realmente su grupo financiero .

2 Reparto de poder

En este caso, las tornas han cambiado con respecto a la fusión. Si la OPA sale adelante será BBVA quien mande sobre el Sabadell que, en cualquier caso, tendría un 16% del capital del nuevo banco. En la oferta de fusión de la semana pasada, BBVA iba incorporar como consejeros no ejecutivos a tres miembros del actual consejo del Sabadell, seleccionados de mutuo acuerdo. Uno de ellos ocuparía la vicepresidencia (que recaería previsiblemenet en Josep Oliu). Sin embargo, los directivos de Sabadell quedarían con escaso poder ejecutivo dentro del nuevo banco.

3 Marca y sede

Los términos de la denominación social y la marca serían las mismas planteadas en la fusión. BBVA se había procupado de mantener la 'catalanidad' del Sabadell en su oferta. En concreto, se ofrece mantener la utilización conjunta de ambos nombres en las regiones o negocios en las que exista un interés comercial relevante.

«Desde una posición de mayor fortaleza, la entidad fusionada intensificaría su apoyo al tejido empresarial, cultural, científico y social de Cataluña, a través de la actividad bancaria y de las respectivas fundaciones», indicó BBVA en su oferta, donde detalla que su idea es tener una doble sede operativa, una de ellas en el centro corporativo de Banco Sabadell en Sant Cugat (Barcelona).

4. Plantilla y oficinas

Es uno de los puntos calientes de la integración. BBVA reafirma este jueves que no va a adoptar «medidas traumáticas» con los empleados, aunque implícitamente admite que realizará ajustes. «Una de las prioridades de BBVA en la integración es preservar el mejor talento de ambas entidades. Todas las decisiones para integrar ambas plantillas se guiarán por principios de competencia profesional y mérito, sin adoptar medidas traumáticas y con todas las garantías. Además, BBVA prevé que la integración tecnológica llevará entre 12 y 18 meses».

El previsible proceso de reestructuración llegaría cuando las plantillas conjuntas de los dos bancos en España suman 40.865 empleados (27.410 de BBVA más 13.455 de Sabadell). La red de oficinas conjunta superaría las 3.076 sucursales, con severas duplicidades en regiones como Cataluña donde, según registros del Banco de España, existirían municipios con una concentración de más del 70%.

5 Hipotecas y créditos

Una de las grandes preguntas que se hacen los clientes de la entidad es qué va a pasar con todos los productos bancarios que tienen contratados tanto con uno como con otro banco. En algunos casos cambiarán las condiciones, en otros se mantendrán y, en cualquier caso, se garantiza la protección de todo ese patrimonio.

En el caso de las hipotecas y los créditos en vigor, no cambiarán las condiciones, porque ya se encuentran firmadas y, por tanto, el nuevo banco no puede modificar sus características.

6 Depósitos y patrimonio

En el caso de los depósitos y otros productos de ahorro, los clientes sí que tendrán que estar pendientes de lo que decida la nueva entidad sobre su política de remuneración. No tiene por qué ser la misma que hasta ahora. También cambian las condiciones en el uso de los cajeros automáticos, así como las de las tarjetas de débido y crédito que comercialice la entidad.

Por otra parte, en el caso de los seguros, no se modifican sus condicinoes siempre que no venza el plazo firmado. Y en el caso de las inversiones, como los fondos o los planes de pensiones, se mantiene el patrimonio aunque previsiblemente cambie la compañía que los gestiona, como suele ocurrir en este tipo de casos.

7 Concentración

La suma de BBVA y Sabadell implicaría que las tres principales entidades (CaixaBank, el banco resultante de esta posible fusión y Banco Santander) sumarían más del 75% de los depósitos y préstamos en España. Solo la nueva entidad ocuparía un 25% del mercado.

8 Poder de elección

De salir adelante la integración, daría como resultado al segundo banco de España, muy cerca de CaixaBank y por delante del Santander. Entre las tres corporaciones abarcarían prácticamente tres cuartas partes del negocio financiero en España. El otro cuarto del pastel se lo repartirían entre no más de siete entidades que aún mantienen su actividad, no sin la tentación de unirse. Para la CNMC, uno de los organismos que tendrán la última palabra en la operación si finalmente llega a buen puerto, será primordial analizar la presencia de esta entidad en determinadas regiones. Yes que el banco resultante puede ser el único con presencia física en hasta medio centenar de códigos postales. Así es cómo Competencia mide el grado de invasión. Por barrios.

9 Ventajas

Según indican los analistas de XTB, BBVA conseguiría con la operación convertirse junto a BNP Paribas y Santander en una de las tres mayores entidades europeas con más de 100 millones de clientes. Además, habría reforzado su posición en España, uno de sus principales mercados, mirando cara a cara a CaixaBank en términos de activos. También le iba a permitir rebajar a peso de emergentes y lo eleva en desarrollados, ampliando negocio en Reino Unido, donde los tipos de interés siguen siendo los más elevados en toda la zona euro.

10 Rechazo del Sabadell

Es una de las posibilidades con las que cuenta el mercado. Que los actuales accionistas del Sabadell se nieguen a aceptar la operación. En ese caso, si el nivel de aceptación no supera el 50% de la propiedad, quedaría anulada la OPA, lo que supondría el tercer fracaso de BBVA en cuatro años para hacerse con el negocio del Sabadell.