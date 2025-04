La CNMV pide a BBVA que informe de las sinergias de una opa sin fusión de Sabadell

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha solicitado a BBVA que incluya en su información al mercado las sinergias de una opa sobre ... Banco Sabadell sin fusión. Una posibilidad que el banco siempre ha rechazado, pero que podría activarse si la operación lanzada no llega finalmente a buen puerto.

«Sería muy conveniente que se diera la información de las sinergias que se producirán en ese caso», expresó este viernes el presidente del organismo supervisor, Rodrigo Buenaventura, durante su participación en el XLI Seminario de la APIE y la UIMP en Santander.

Una petición que llega unos días después de que varios directivos del banco hayan manifestado que, en caso de que el Gobierno no autorice la fusión, «la operación seguiría siendo atractiva por los ahorros en gastos generales y en la plataforma tecnolígica». En todo caso, BBVA no espera que esa situación se produzca. Pero la CNMV quiere que los inversores y accionistas tengan toda la información necesaria en su poder para valorar con fundamento sus decisiones.

El banco vasco sí estimó en su oferta a Sabadell, que está a la espera de las autorizaciones correspondientes, unas sinergias de unos 850 millones de euros. Pero no indicaba la posibilidad de que la operación termine en una compra sin fusión que sí maneja el Gobierno, como indicó tras conocer los planes de BBVA el ministro Carlos Cuerpo.

BBVA ya registró el folleto de su opa hostil a Sabadell en la CNMV, que ahora debe pronunciarse a la espera de conocer también la posición del BCE en la operación. En las últimas semanas se ha reactivado cierta preocupación sobre los plazos para recibir todas las autorizaciones, ante la previsión de que Competencia tenga que imponer condiciones y pueda retrasar su decisión.

Esto abriría la puerta a que la CNMV se pronuncie antes que la institución que se encargará de vigilar los posibles riesgos de concentración. Y, por tanto, a que los accionistas tengan que pronunciarse sin disponer de toda la información como las posibles condiciones, ya que el plazo de aceptación queda abierto cuando el supervisor de los mercados da su aprobación.

«Lo que la norma dice es que la CNMV puede acordar la aprobación de una opa aunque no se hayan pronunciado las autoridades de Competencia», explicó Buenaventura. «Pero que la ley diga que podemos hacerlo no significa que debamos, sino que tenemos esa facultad», matizó.

En este sentido, recordó que en las últimas opas aprobadas por el supervisor nunca se ha producido ese desfase en los plazos con Competencia. «El oferente es el primer interesado en hacer coincidir los dos procesos para que los accionistas tengan certeza de las condiciones», indicó el presidente de la CNMV.

Caso Cenyt

Buenaventura también dejó entrever la preocupación del supervisor por el impacto que puede tener sobre BBVA y sobre el mercado la decisión de la Audiencia Nacional de llevar a juicio a la entidad y a algunos ex altos cargos -entre ellos Francisco González- por el 'caso Cenyt' en el que se investiga la trama del comisario Villarejo. «La posición de la CNMV desde hace cinco años se mantiene: casos de este tipo podrían producir daños reputacionales», expresó el presidente del supervisor. «Por supuesto que BBVA debe incluir en los documentos a disposición de los inversores la información que puedan afectarle. Lo han hecho antes y no me cabe duda que seguirán haciéndolo», insistió el presidente de la CNMV.

El propio BBVA hace mención a ese riesgo reputacional en sus folletos e informes públicos desde que se inició el proceso judicial. «Lo importante es que haya transparencia, que el banco estime estos riesgos y que los explique a todos los accionistas», indicó Buenaventura, sin descartar que la situación genere «incidencias» en el mercado. «Es difícil prever las consecuencias de posibles sanciones o reputacionales que puedan tener sobre el banco», insistió.