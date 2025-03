Botín aboga por eliminar el tope al bonus de los banqueros

La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, rompe una lanza a favor de eliminar los límites a la retribución variable de los banqueros que actualmente ... rige en la Unión Europea, siguiendo el ejemplo de Reino Unido, que en octubre decidió acabar con esta medida vigente desde hace una década.

Con este paso, el país pretende recuperar el atractivo de la City, que en los últimos tiempos ha perdido gran parte del talento de los banqueros de inversión por el Brexit. En una entrevista publicada en el 'Financial Times', Botín explica que el bancario «es un negocio que debería ser compensado de manera variable», insistiendo en que el paso adelante de Reino Unico «es una buena noticias para el sector, tiene mucho sentido».

La normativa actual establecida por la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés), indica que el dinero que perciben los banqueros en forma de retribución variable no debe superar, en términos generales, la parte fija de su sueldo. Solo si los accionistas de la entidad lo autorizan, con una amplia mayoría, ese pago puede llegar al doble del salario como máximo.

La finalidad de esos topes es evitar que los gestores bancarios asuman demasiados riesgos para alcanzar sus objetivos. Pero Botín considera que eliminarlos sería positivo y se conseguiría un «mejor alineamiento con los accionistas».

Pero, de momento, seguir los pasos británicos parece difícil dentro de la UE. Sobre todo porque el Banco Central Europeo (BCE) ya ha cuestionado en diversas ocasiones las políticas de remuneración de las entidades, pidiendo prudencia en los sueldos variables pese al contexto de beneficios récord del sector, en buena parte derivados del actual entorno de altos tipos de interés.

Según los últimos datos de la EBA –correspondientes a 2021– el número de banqueros con sueldos superiores al millón de euros en España fue de 221, un 70% más que el año anterior. Y el presidente de la institución, José Manuel Campa, llegó incluso a sugerir a principios de año que, igual que las entidades premian a sus directivos por la consecución de metas, también deberían aplicar un 'malus' si estas no se cumplen.

En su entrevista en 'Financial Tiomes', Botín también destacó que Banco Santander no necesita adquisiciones para mejorar su rentabilidad en Reino Unido, aunque no ha descartado hacerse con alguna entidad pequeña si la operación tiene sentido. «Fortalecer nuestra presencia en Estados Unidos es esencial, es el mercado de capitales más profundo del mundo. Necesitamos el talento para hacer eso», explica.

El objetivo de Santander para el trienio 2023-2025 es aprovechar la escala de sus negocios globales. En concreto, para el área de banca de inversión, aspira a crecer cada año un 15% en ingresos en Norteamérica, logrando a nivel global un retorno sobre activos (RoTE, por sus siglas en inglés), suerior al 20%. Con ese objetivo ya ha contratado a cerca de un centenar de banqueros de inversión en el país, muchos de ellos procedentes de Credit Suisse.