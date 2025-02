El BCE cerca a la banca por la remuneración de los depósitos

Han pasado cuatro meses desde que la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, visitase España con un mensaje claro para las entidades que ... operan en el país: ya es hora de trasladar la subida de los tipos de interés a la remuneración de los depósitos. Unas palabras que pillaron por sorpresa al sector, poco acostumbrado a que el organismo tenga algo que opinar sobre sus políticas de precios. Pese a ello, ese estupor no se ha traducido en movimientos de relevancia a la hora de premiar el ahorro de sus clientes.

Es más, según datos del supervisor, las entidades españolas siguen a la cola de la zona euro a la hora de incentivar la captación del pasivo. En España se paga una media del 1,64% en los depósitos hasta 12 meses, muy por debajo del 2,46% que ofrecen las entidades de media en Europa y más lejos todavía de las rentabilidades superiores al 3% que ya se observan en países como Francia, Lituania o Italia. Unas cifras que cuadran más con el 4% en el que actualmente se mueven los tipos de interés.

Tras las 10 subidas consecutivas ejecutadas desde hace ahora justo un año, el BCE se encamina esta semana a la número once, para dejar la tasa de referencia en el 4,25%. Un nivel que, según los expertos, implicará un punto de presión adicional para que los bancos trasladen con una mayor contundencia esta política monetaria a sus depósitos. O, al menos, con una intensidad similar a la que aplican en el coste de su financiación, con hipotecas cada vez más caras y préstamos al consumo que ya se cobran a más del 8%, frente al 6,7% de hace un año.

De hecho, algunos informes de agencias de 'rating' apuntan a que la denominada 'beta de los depósitos' (el porcentaje de la subida de tipos que se traduce en una mejora de los intereses al ahorro) se limita al 5% en España. Solo Chipre, Irlanda y Eslovenia presentan un porcentaje más bajo. Y la media de la zona euro ronda el 20%.

El sector bancario lleva meses argumentando que el exceso de liquidez acumulado en los últimos tiempos no invita a una guerra del pasivo como en otras épocas. Es decir, las entidades no necesitan captar nuevos depósitos para financiar sus créditos. «Ha habido mucha liquidez y dar el pistoletazo de salida a la hora de remunerar es muy complicado», explican desde una entidad financiera nacional. «Creemos que, hasta que no se mueva uno, el resto no hará nada», añaden.

Giro en la estrategia

De momento, nadie se ha atrevido a dar ese primer paso. Pero los expertos consideran que la situación podría cambiar ante el giro de otra de las patas de la política monetaria, más allá de los tipos de interés: la retirada progresiva de la liquidez masiva y el dinero 'fácil' que el BCE puso a disposición de los bancos durante la pandemia para evitar precisamente un colapso del crédito. Ahora, los bancos empiezan a reembolsar esos importes. La salida de ese flujo obligará a reforzar los niveles de liquidez por otras vías en el medio plazo. «Conforme el BCE vaya retirando la medida, se notará más... Creo que a partir de otoño las entidades empezarán a ofrecer más por los depósitos, aunque la disputa no será una guerra salvaje como se ha visto en periodos anteriores», anticipa Santiago Carbó, director de Estudios Financieros de Funcas.

Dónde va el dinero

La propia tendencia de los flujos de ahorro indican que los bancos deben empezar a actuar si quieren mantener el 'cariño' de sus clientes. En su último informe mensual, el BCE advertía que los ahorradores están pasando «a un ritmo rápido» sus depósitos «con una remuneración menos atractiva» a entidades que han incrementado los intereses aplicados. Y también salen de depósitos hacia otros productos.

En concreto, y según el Banco de España, los hogares realizaron desinversiones financieras de 5.468 millones de euros entre enero y marzo, con especial intensidad sobre depósitos y efectivo. De ahí se retiraron 22.000 millones de euros. La mayor parte de ese ahorro se desplazó a fondos de inversión, con suscripciones netas superiores a los 12.500 millones de euros en solo un trimestre, la mayor cifra de la serie histórica desde 2015. Y, sobre todo, a Letras del Tesoro que, tras seis años con intereses negativos (en los que los inversores pagaban por comprar deuda del Estado) han vuelto a ofrecer remuneraciones muy atractivas a los particulares.

En las últimas subastas, de hecho, han superado el 3,8% en los plazos a tres, nueve y doce meses. Es decir, ofrecen más del doble que la media de los depósitos. La cifra resulta más competitiva si cabe teniendo en cuenta que «a día de hoy ninguno de los cinco grandes bancos españoles por volumen de activos ofrece depósitos a plazo fijo a clientes minoristas» en su escaparate, tal y como explica Estefanía González desde el comparador financiero Kelisto.com.

En concreto, y según los datos que maneja la plataforma, Banco Santander ha sido el único en comenzar una tímida andadura en el mercado tras estrenar en febrero (pero a través de su banca digital Openbank) un depósito a 12 meses que, a día de hoy, ofrece un TIN del 2,75% a los clientes que domicilien la nómina y un 1,75% para los que prefieran no hacerlo.

Aunque los bancos sí han mejorado otro tipo de productos como las cuentas remuneradas, su escaparate aún resulta débil en términos de alternativas para el ahorrador, sobre todo si se compara con lo que se observa en entidades extranjeras, donde ya hay casos en los que las rentabilidades superan la barrera del 4% en la que se mueven los tipos de referencia del BCE.

La gran pregunta ahora es si todos estos factores -desde la presión del organismo monetario con la nueva subida de tipos en julio, a los propios flujos del ahorro, pasando por la competencia del Tesoro y de los nuevos jugadores- será suficiente para que las grandes entidades mejoren su oferta en los próximos meses. «Yo no descarto nada de aquí a final de año... hay que tener en cuenta que el tipo de las letras siempre ha sido referente para la remuneración de los depósitos», indican desde Funcas.