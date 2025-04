El Banco de España pide que el impuesto a la banca se use para aumentar la solvencia de las entidades

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha pedido al Gobierno que modifique el impuesto extraordinario a la banca para minimizarlo a ... través de bonificaciones que incentiven el incremento de la solvencia de las entidades. De esta forma, bajaría la factura fiscal que abonó el sector el año pasado junto a las energéticas, y que superó los 3.000 millones de euros.

La propuesta del gobernador sigue el camino que el Ejecutivo tiene en mente aplicar al gravamen del sector energético al que aplicará previsiblemente deducciones y bonificaciones fiscales en ese impuesto siempre que se comprometan a realizar inversiones sostenibles de cara al futuro.

Poco o casi nada se sabía de cómo podía quedar el gravamen bancario. Ni siquiera si el Gobierno tenía en mente modificarlo después de aprobar su prórroga a finales de 2023 tras el pacto de investidura entre PSOE y Sumar, que abogaba por establecerlo como permantente. El sector financiero había mantenido en las últimas semanas algunos contactos con departamentos económicos del Ejecutivo, según indican fuentes del sector a este diario. Sin embargo, con el abandono de los Presupuestos para este año, Hacienda tendrá mucho más complicado aprobar cualquier cambio impositivo con una ley propia.

El gobernador ha trasladado la idea de reducir la carga fiscal que soportan las entidades españolas con el objetivo de aumentar su solvencia y prepararse ante eventualidades negativas. También ha pedido a la banca que utilice parte de los beneficios que han obtenido en los últimos años para aumentar su nivel de resiliencia, puesto que considera que probablemente parte del incremento de la rentabilidad que el sector ha registrado en 2022 y 2023 gracias a la subida de tipos «no está para quedarse». «Es esperable que haya un incremento del coste del crédito en algún momento y que las rentabilidades se reduzcan, aunque probablemente no a los niveles tan bajos que teníamos antes de la pandemia», ha explicado.

Por sup parte, el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha avisado al Gobierno de que si el impuesto no se modifica para abarcar a todas las entidades financieras eso podría llevar al banco a decidir «no competir» en la España vaciada, donde sus principales competidores son cajas rurales. «En dos terceras partes de las provincias españolas, uno de los competidores del 'top 3' es una entidad financiera exenta del impuesto», ha indicado el ejecutivo en un foro económico.

«Yo creo, francamente, que no tiene mucho sentido, porque lo que están haciendo es penalizar a entidades que hemos decidido que por ser grandes podemos y queremos estar en la España rural y tengamos que hacerlo en peores condiciones. Y eso a la larga solo puede llevar a tomar decisiones de no competir allá donde están otros y, por tanto, más bien de generar más España vaciada si no ponemos al menos un terreno de juego que sea el mismo para todos», ha indicado el banquero.