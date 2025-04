Los autónomos rechazarán cualquier subida de cotizaciones para 2026

La principal asociación de autónomos, ATA, rechazará una nueva subida de cotizaciones para el próximo año e instará al Gobierno a que se mantengan las ... actuales tablas de cotización por ingresos reales para el año 2025, que supone una subida de hasta 1.000 euros al año para los que más ganan. Así lo afirmó este lunes su presidente, Lorenzo Amor, durante una rueda de prensa.

«Nosotros no vamos a negociar absolutamente nada para 2026 que no sea una prórroga del año 2025 mientras no tengamos un informe económico de los resultados del 2023 y 2024 encima de la mesa. Que no cuenten con nosotros si alguien espera que apoyemos una subida de cotizaciones el año que viene o una nueva tabla para 2026 y 2027. Esto es un aviso a navegantes», dijo con rotundidad el también vicepresidente de CEOE.

El acuerdo firmado entre el Gobierno y las principales asociaciones de autónomos para implantar el nuevo sistema de cotizaciones basado en ingresos reales fijó las nuevas cuotas que tendrían que pagar los trabajadores por cuenta propia durante el periodo 2023 a 2025, en función de unos tramos por rendimientos netos, y pactaron que de cara a 2026 tendrían que volverse a sentar para negociar las cotizaciones para los próximos años, hasta 2032, previo análisis de cómo ha ido el sistema en estos primeros ejercicios de funcionamiento.

Pero los autónomos no están dispuestos a asumir nuevos gastos después de que les hayan ya aumentado a prácticamente un 80% a lo largo de este año: entre un incremento del 5% y de 15% al 71,6%, e incluso para más del 20% por encima del 16%, según el último barómetro a cierre de 2024 publicado este lunes por ATA. Por ello, dos de cada tres, el 67%, se ha visto obligado a subir los precios para hacer frente a esta continua escalada de los precios y los costes.

Morosidad disparada

Además, en este escenario de incremento acelerado de los costes, los autónomos se enfrentan a una morosidad en aumento y se erige ya como uno de los principales problemas del colectivo. Así, a casi la mitad de los emprendedores (al 45,3%) les afecta la morosidad, tanto pública como privada, lo que supone diez puntos por encima del dato registrado en junio de 2023.

Uno de cada cuatro afirma soportar la morosidad por parte solo de entidades privadas, el 12,37% tanto de las públicas como de las privadas y el 7% por parte de las administraciones públicas.