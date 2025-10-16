El apagón dispara el almacenamiento energético y multiplica por cinco la potencia en el tercer trimestre

Una de las principales lecciones que dejó el apagón masivo de abril es que España necesita acelerar su capacidad de almacenamiento energético para evitar ... futuros cortes eléctricos. Casi seis meses después del colapso que fundió a negro la Península, los datos del tercer trimestre constatan este cambio de tendencia. Entre julio y septiembre se ha producido una avalancha de nuevos proyectos con una potencia conjunta de casi 3,5 gigavatios (GW) que supone multiplicar por más de cinco la cifra del trimestre anterior. En concreto, 13 proyectos con 300 megavatios (MW) recibieron autorización para su construcción y otros cuatro, con 110 MW, lograron el permiso administrativo previo.

De esta forma, en los primeros nueve meses del año se han contabilizado 4,3 GW de almacenamiento que ya han iniciado su tramitación administrativa, según el informe trimestral del Observatorio de Energías Renovables, elaborado por Opina 360 con datos del Boletín Oficial del Estado (BOE) y de los boletines de todas las comunidades autónomas.

Castilla-La Mancha se sitúa como la comunidad con mayor volumen de almacenamiento autorizado para construir en el tercer trimestre, por delante de Asturias y Cataluña. Por su parte, cuatro proyectos obtuvieron autorización administrativa previa en el tercer trimestre, con una potencia total de 116 MW, ubicados casi en exclusiva en Extremadura. Además, 41 proyectos obtuvieron informes favorables de impacto ambiental, con una potencia total de 1.408,7 MW. La mayoría plantea baterías en solitario o en instalaciones de generación ya existentes, a excepción de una central de bombeo y un proyecto de fotovoltaica con hibridación.

En el lado contrario, un total de 83 proyectos de generación recibieron la autorización administrativa de construcción, con una potencia acumulada de 1.404,9 MW. Este volumen representa un descenso de 944,9 MW respecto al trimestre anterior y es 10.894,6 MW menos de lo otorgado en el mismo periodo de 2024 -que fue excepcionalmente alto-, con lo que se sitúa como la cifra más baja de, al menos, los últimos siete trimestres.

El 79,2% de la capacidad aprobada entre julio y septiembre fue de energía fotovoltaica, con un total de 1.113,1 MW, muy por delante de la eólica, con 291,8 MW (20,8%). Castilla-La Mancha encabezó la potencia autorizada para construcción en este periodo, con 480,7 MW. Le siguen Andalucía (280,6 MW), Cataluña (168 MW), Castilla y León (153,4 MW) y Extremadura (135 MW).

Cinco comunidade sin permisos

En cuanto a la autorización administrativa previa, a lo largo de este trimestre se otorgó a 32 proyectos que, en conjunto, sumaron una potencia de 1.106,8 MW, de los que 1.052,6 MW corresponden a instalaciones fotovoltaicas y 54,2 MW a parques eólicos. Por regiones, Extremadura fue la comunidad donde se otorgó autorización administrativa previa a un mayor volumen de potencia, con 355 MW, todos ellos de solar fotovoltaica. Le siguen Castilla-La Mancha, con 295,2 MW, y Aragón, con 137 MW. En cambio, en cinco comunidades no se concedieron permisos previos para proyectos de energía renovable.

Por otra parte, un total de 207 proyectos de energías renovables entraron en fase de información pública durante el tercer trimestre de 2025, con una potencia de generación conjunta de 4.163,1 MW. De esta cifra, el 55% corresponde a instalaciones fotovoltaicas (2.287,8 MW) y el 45% a parques eólicos (1.875,3 MW). Este volumen representa un descenso de 408,8 MW respecto al trimestre anterior y una reducción de 655,2 MW frente al mismo periodo de 2024. Castilla y León fue la comunidad con mayor volumen de potencia en proyectos que están en información pública con 954,5 MW. Por detrás está Castilla-La Mancha, con 617,8 MW, seguida por Andalucía, con 598,5 MW.

Por otro lado, las administraciones rechazaron 55 proyectos de generación de energías renovables que, en conjunto, sumaban 2.124,5 MW de potencia. De estos, 30 correspondían a instalaciones solares fotovoltaicas (1.337,6 MW) y 25 a parques eólicos (786,9 MW). Los principales motivos de desestimación fueron la caducidad de los permisos, que afectó a 20 proyectos (1.356,3 MW), y los informes ambientales desfavorables, que motivaron el rechazo de 17 iniciativas (445,6 MW).

Además, siete proyectos fueron descartados por incumplir requisitos urbanísticos, seis por incompatibilidad, cuatro por desistimiento y uno por carencia de permisos. Por comunidades, Aragón fue la más afectada por las desestimaciones, con 873,7 MW rechazados (prácticamente todos de energía eólica), seguida de Castilla y León, con 534,5 MW; Castilla-La Mancha, con 258,3 MW, y la Comunidad Valenciana, con 124 MW.