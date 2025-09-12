HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pasajeros esperando a facturar en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas Virginia Carrasco

Los aeropuertos españoles superan los 33 millones de pasajeros en agosto, un 4% más

En lo que va de año Aena ha registrado 258 millones de pasajeros, un 4,3% más que en 2024

E. M.

Madrid

Viernes, 12 de septiembre 2025, 11:30

Los aeropuertos españoles registraron 33,3 millones de pasajeros en el mes de agosto, un 3,8% más que en el mismo mes del año pasado, según los datos publicados este viernes por el gestor aeroportuario Aena. En el octavo mes del año se han gestionado 262.000 movimientos de aeronaves, un 3% más, y han transportado 110.000 toneladas de mercancía, lo que supone un aumento del 5,4%.

El aeropuerto Madrid-Barajas registró el mayor número de pasajeros en agosto con 6,2 millones de personas, un 3% más que en 2024. Le siguen los aeropuertos Barcelona-El Prat, que crece un 5%, Palma de Mallorca (2,4%); Málaga (8%); Alicante-Elche (7%); Ibiza (1%); Gran Canaria (6%), Valencia (6%) y Tenerife Sur (1%).

El mes pasado se batió récord histórico de pasajeros en el conjunto de la red de Aena y en 10 aeropuertos de la red: Madrid-Barajas, Barcelona-El Prat, Palma de Mallorca, Ibiza, Valencia, Lanzarote, Menorca, Tenerife Norte, Melilla y La Gomera.

En el acumulado de enero a agosto, han pasado 216,7 millones de pasajeros por lso aeropuertos españoles, un 4,1% más que el mismo periodo de 2024.

En el conjunto de los aeropuertos del grupo Aena (compuesto por los 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el aeropuerto de Londres-Luton y 17 aeropuertos en Brasil) han cerrado el mes de agosto rozando los 39 millones de pasajeros, un 4% más que en el mismo mes de 2024; gestionaron 312.165 movimientos de aeronaves, un 1% más, y transportaron 123.700 toneladas de mercancía, un 6,3% más que el año pasado.

En términos acumulados, de enero a agosto han pasado por los aeropuertos del grupo Aena 258,4 millones de pasajeros (un 4,3% más que en 2024); se registraron 2,2 millones de movimientos de aeronaves (+2,4%); y se transportaron 967.286 toneladas de mercancía, un 6,5% más que en el mismo periodo de 2024.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nueve niños heridos al desplomarse una plataforma en una celebración de cumpleaños en Plasencia
  2. 2 La Junta plantea clases telemáticas tras no poder garantizar el transporte escolar
  3. 3

    Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  4. 4 Heridas graves una niña y una joven en la colisión de un coche y una moto en Badajoz
  5. 5

    Piden la puesta en libertad de uno de los menores implicados en el asesinato de su cuidadora en Badajoz
  6. 6 Una redada en la calle Amparo del Casco Antiguo busca drogas y detiene a varias personas
  7. 7 La Guardia Civil de Cáceres refuerza la seguridad en zonas turísticas de la provincia con dos gendarmes franceses
  8. 8

    Corredor desvela que la planta origen del apagón en Badajoz falló en 2024 por un «experimento»
  9. 9 Un incendio corta la carretera de la Corte
  10. 10 Badajoz y las Islas Canarias aumentan su conexión con nuevas rutas de Binter

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Los aeropuertos españoles superan los 33 millones de pasajeros en agosto, un 4% más

Los aeropuertos españoles superan los 33 millones de pasajeros en agosto, un 4% más