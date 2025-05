500 agentes reforzarán desde el día 20 los controles en los aeropuertos españoles

Edurne Martínez Madrid Martes, 7 de junio 2022, 14:13 | Actualizado 18:28h. Comenta Compartir

El Ministerio del Interior niega el colapso en los aeropuertos españoles que denuncian las aerolíneas, que este lunes aseguraban que solo en Barajas y solo desde marzo unas 15.000 personas habían perdido su conexión aérea por los retrasos en los controles de pasaportes para viajeros de terceros países. Fuentes del ministerio aseguran estar «sorprendidos» por estas cifras que ahora denuncia Iberia pero que la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) lleva lamentando desde Semana Santa, cuando según sus cálculos se perdieron 3.000 conexiones por la misma razón.

Interior explica que «puntualmente» se puede estar produciendo retrasos «como ocurre en todos los países», pero aseguran que ni la Policía Nacional ni Aena ha registrado «ninguna queja ni de pasajeros ni de aerolíneas» por este motivo, lo que les hace desconfiar de las cifras que proporcionan las compañías aéreas.

En cambio, desde Iberia aseguran que este mismo martes se han registrado colas de hasta 40 minutos en los controles de pasaportes para los viajeros que vienen y van hacia países fuera de la Unión Europea, como es el caso de Reino Unido desde que entró en vigor el 'brexit'. Las aerolíneas explican que llevan sufriendo estos problemas desde marzo, cuando el turismo comenzó a acelerarse tras la pandemia, pero que ahora ya la situación es de «colapso».

Una situación que puede que mejore sustancialmente los próximos días, ya que fuentes de Interior aseguran que más de 500 agentes de Policía se van a incorporar sobre el 20 de junio a trabajar en los puestos de control de seguridad de los doce aeropuertos con más afluencia de turistas en España. Estos son los de Madrid (donde se prevé la llegada de 189 agentes), Barcelona (89), Palma de Mallorca (50), Alicante, Valencia, Málaga, Menorca, Ibiza, Tenerife Sur, Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria.

En 2019 estos puestos fronterizos contaban con un total de 1.456 agentes, que actualmente han quedado reducidos a 1.226, pero que con la ampliación prevista para este mismo mes quedarán en más de 1.700 efectivos, según detallas las mismas fuentes. Una dotación policial que, según indican, permitirá un normal tránsito turístico durante el verano y que no hará fata reforzar más.

El sector apunta a que el problema viene porque los británicos que llegan a nuestro país tienen que pasar la frontera extracomunitaria, lo que antes del 'brexit' no era necesario. Hay que tener en cuenta que solo en abril pasaron por el aeropuerto de Barajas unos 230.000 turistas procedentes de Reino Unido, el 10% del tráfico total de viajeros extranjeros. Pese a ello, en Interior aseguran que esta no es una cifra que suponga el colapso de los puestos fronterizos y que, además, los británicos pasan el control de forma más liviana que el resto de terceros países porque no suponen un «riesgo migratorio».

Preguntada en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, explicó también que son «cuestiones puntuales» y destacó que 200 policías se incorporarán a los controles de pasaportes de Barajas para los meses de verano, hasta superar los 600 agentes.