La abogada general del TJUE propone anular el acuerdo pesquero de la UE con Marruecos Señala que, al no tratar el Sáhara Occidental y sus aguas de forma distinta al Reino de Marruecos, el Consejo Europeo no respetó el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui

Olatz Hernández Jueves, 21 de marzo 2024, 11:03

La abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha propuesto este jueves poner fin al acuerdo de pesca entre la UE ... y Marruecos. En una decisión que no es vinculante, pero que suele guiar las sentencias de la Justicia europea, la magistrada Tamara Cápeta respalda el dictamen del tribunal general (TGUE) que señala que el Consejo Europeo falló al no tratar de forma distintiva el Sáhara Occidental y sus aguas; y con ello no respetó el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui.

En sus conclusiones, Cápeta pide que se anule la decisión de los Veintisiete de enero de 2019, cuando la UE firmó su acuerdo de asociación de pesca sostenible con el Reino de Marruecos. El protocolo de aplicación de este pacto fue suspendido en 2021, dos años después de su firma, pero no se tomaron medidas cautelares de suspensión de la pesca hasta que se pronunciara el TJUE. El acuerdo de asociación, sin embargo, expiró el pasado 17 de julio, lo que ha supuesto el cese de actividad de 138 licencias que faenan en la zona, 92 de las cuales son españolas (de las flotas andaluza, gallega y canaria). El pronunciamiento de la abogada general y la sentencia posterior del TJUE afectarán a una posible renovación del acuerdo de pesca entre la UE y el país africano. En declaraciones a los medios de comunicación en enero, la eurodiputada socialista Clara Aguilera, destacó que «en el mejor de los casos habrá dos años de suspensión» de la actividad en la zona, entre que se pronuncia la Justicia europea y tienen lugar las negociaciones sobre el nuevo pacto con Marruecos. Todo ello si el TJUE se pronuncia a favor del acuerdo.

