Las fiestas de San Sebastián de Don Benito tendrán el mercado artesanal El mercado artesanal del barrio de San Sebastián el año pasado. :: hoy Será del 18 al 20 de enero con 35 puestos y varias actividades paralelas en el programa del barrio ESTRELLA DOMEQUE Domingo, 13 enero 2019, 10:11

El barrio dombenitense de San Sebastián acogerá del 18 al 20 de enero la séptima edición del mercado artesanal organizado por la Concejalía de Turismo. Se podrá visitar el viernes 18 de seis de la tarde a once de la noche; el sábado de once de la mañana a once, y el domingo de once a seis de la tarde.

«Este año habrá 35 paradas en el mercado que ofrecerán a los visitantes una muestra de diversos productos artesanales locales, regionales y nacionales», señala Cristina Valadés, concejal de Turismo.

Habrá mucha variedad de artículos, desde alfarería hasta marroquinería, pasando por quesos, corchos, incienso, lanas, perfumes, jabones, ambientadores, gominolas artesanales, gofres, algodones, cuero, bisutería y abalorios hechos de alambre, hierbas aromáticas, plantas, complementos, juguetes de madera, sacos térmicos y tatuajes, entre otros.

Actividades paralelas

«Siempre hay actividades complementarias al mercado, de tal manera que sirvan de apoyo a las actividades de las fiestas patronales organizadas por la asociación de vecinos del barrio de San Sebastián», apunta la edil de Turismo.

Así, como actividades paralelas, las asociaciones Amat y Minerva harán un taller de cerámica y otro de decoración de calabazas amenizadas con juegos. También se llevará a cabo una exhibición de cetrería y tendrá lugar el espectáculo Construyo mi castillo de la asociación Achikitú, además de un pasacalle de cabezudos. Todos estos eventos se desarrollarán el sábado, 19 de enero, dentro del espacio del mercado artesanal, excepto el pasacalles animado de cabezudos artesanales tradicionales que se realizará por las diferentes calles del entorno del barrio de San Sebastián.

