Djokovic conquista Wimbledon y vuelve al juego

Novak Djokovic entró de nuevo en la carrera por ser el mejor de la historia con su séptimo Wimbledon. El serbio se libró del circo de Nick Kyrgios y desplazó al australiano (4-6, 6-3, 6-4 y 7-6 (3)) para levantar su Grand Slam número 21. Ya solo tiene a Rafa Nadal por delante, después de desempatar de una vez por todas con Roger Federer y dejar al suizo como el tercero en la terna de máximos ganadores de los títulos más importantes.

Djokovic, que no sabe si podrá jugar el US Open y el Abierto de Australia, no dejó escapar la que puede ser su última oportunidad de cazar un grande antes de que termine el año. Tuvo enfrente a un volcán en erupción que nunca llegó a explotar, pero que dilapidó su tenis con polémicas absurdas y quejas a su banquillo, rozando el ridículo y el atosigamiento, porque hasta ocho miembros de su equipo saltaban a cada punto, ganado o no, para apoyar al australiano.

Durante un set, a Kyrgios no le importó el respaldo, porque no paraba de mostrar su mejor tenis. Durante media hora, el australiano dio un recital de dejadas, voleas, de golpes estrambóticos, saques de cuchara y tiros entre las piernas que desconcertaron a Djokovic. El de Canberra encontró el camino a la victoria y se adelantó en el marcador. Nunca había perdido en su carrera contra el serbio y en ese momento colocaba en el cara a cara un 5 a 0 en cuanto a sets entre ambos tenistas.

¿Aguantaría? Quien pensara que sí, se equivocó. Djokovic se dio cuenta de que no podía caer en la red de la locura de Kyrgios y se aferró al resto, a meter cada pelota en pista. Al australiano le entraron dudas con su saque. Mientras que en el primer set solo perdió cinco puntos con él, en el segundo ya cedió nueve. Sus porcentajes bajaron dramáticamente, sobre todo con el segundo, con el que pasó de un 80% de puntos ganados a un 50% y para empeorarlo todo, perdió el rumbo.

Se le tensó el brazo y se le acabaron las ideas. Dejó a un lado el tenis vistoso y diferente del primer parcial e intentó jugarle de tú a tú al serbio. Intercambios largos, de revés a revés y a ver quién aguantaba más. En ese tenis, Kyrgios no tenía nada que hacer. Poco a poco Djokovic le fue ganando pista, viró el viento del partido y empezó el desquicio australiano. Este se atrapó con su gente, a la que recriminó sus continuos apoyos, tanto si ganaba como si perdía. Les pedía que se sentaran, que pararan de levantarse continuamente. Con la pérdida del segundo y, sobre todo, del tercero, les dio hasta las gracias.

Los momentos importantes

También se enzarzó con el público, al que acusó de exceso de alcohol. Una chica gritó a favor de Djokovic entre un primer y segundo servicio del serbio y Kyrgios cometió una doble falta. Se dirigió al árbitro y le acusó: «Ha sido la que parece que se ha tomado 700 copas». El ambiente se caldeó, pero Kyrgios era consciente de que esto no era un torneo más, que era su primera y quién sabe si última final en Wimbledon.

Con el 2-1 en el marcador, ventaja que Djokovic solo ha perdido en seis ocasiones en su carrera, nunca más allá de los cuartos de final de un Grand Slam, Kyrgios equilibró sus nervios y aterrizó de nuevo en el partido. Había dejado escapar dos sets, un mundo en un grande, pero aún tenía espacio para la remontada.

Estuvo a dos puntos de forzar el quinto set, con 6-5 a favor y saque para Djokovic, pero falló en los momentos importantes. El 'tie break' del cuarto set que decidió el título fue un desastre para él y una muestra de que Djokovic, sin siquiera rozar su mejor nivel, solo necesitó estar sólido para abrochar otro Grand Slam.

El número 21 en su cuenta, el que le coloca a uno de Nadal y uno por encima de Federer. El séptimo Wimbledon, los mismos que William Renshaw y Pete Sampras, a uno de distancia de Federer y a dos del récord histórico de Martina Navratilova. El último hasta, quizás Roland Garros 2023, porque ahora mismo Djokovic no puede entrar en Estados Unidos para disputar el US Open, al no estar vacunado, ni en Australia, porque le retiraron el visado en enero.