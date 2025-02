Alcaraz despega en Wimbledon

Enric Gardiner Madrid Martes, 4 de julio 2023, 19:45 Comenta Compartir

«Estoy celoso, entre comillas, de que Federer no haya estado en mi partido», relató Carlos Alcaraz tras vencer a Jeremy Chardy (6-0, 6-2 y 7-5), sabiendo que el suizo había recibido un homenaje en la pista central, donde había presenciado el debut de Elena Rybakina.

El murciano, una vez concluido su aterrizaje en el All England Club, se fue al vestuario y al encender sus redes sociales se encontró con una catarata de fotos del suizo en el torneo londinense, donde recibió este martes un pequeño homenaje. Una sosa celebración de sus éxitos que básicamente consistió en un vídeo, con algunas de las imágenes más clásicas de Federer en Wimbledon y una sentida ovación de varios minutos por parte de los aficionados de la pista central.

Federer, que estuvo acompañado por sus padres, Robert y Lynette, y por su mujer, Mirka, se acomodó en una butaca del palco real, junto a la princesa de Gales, Kate Middleton, y disfrutó de los partidos de la jornada, mientras Alcaraz, a unos cuantos metros de distancia, en la pista 1, despedazaba a Chardy.

El francés, en el último partido de su carrera deportiva, fue un juguete en manos de Alcaraz durante dos sets completos. El murciano hizo uno de los mejores primeros parciales de su carrera en Grand Slam, al clavar a Chardy su cuarto 'rosco' en la categoría, con un 3/4 en bolas de 'break', solo ocho puntos perdidos y apenas dos errores no forzados.

Siguió con el derribo en el segundo, que sirvió también para realzar la figura del francés, ovacionado a rabiar cuando con 6-0 y 2-0 hizo su primer juego del partido. Fue un pequeño premio para un tenista que llegó a ganar a Roger Federer en tierra batida, que estuvo entre los 30 mejores del mundo y al que una lesión de rodilla y un problema con la vacuna de la covid truncó los últimos dos años de su carrera. Por eso se presentó aquí con ranking protegido, con cinco partidos jugados en dos años y con toda su familia y amigos en la grada. No en vano, reside desde hace años en Londres.

Con los dos juegos que ganó en el segundo set, Chardy parecía más que satisfecho, pero Alcaraz entró en una de esas lagunas que le son familiares y en las que parece encharcar algunos partidos más que encarrilados.

Después de hacer solo tres errores no forzados en los dos primeros sets, Alcaraz empezó a errar más -once errores en el tercero- y, sobre todo, se topó con un Chardy mucho más suelto y entonado. Subió el porcentaje de primeros, cerró el grifo de las dobles faltas y se animó a buscar las cosquillas al español, que acarició un cuarto set cuando su rival se puso 2-4 arriba. Reaccionó a tiempo y con avidez Alcaraz, que cerró el partido a paso rápido y con un parcial de 4-1 que evitó un incendio aún mayor.

A la espera de rival

«Físicamente me he encontrado muy bien. Me he movido muy bien y he salido de la pista contento, del nivel de tenis y del nivel físico. Espero que siga siendo así», manifestó el español tras el partido, dejando a un lado las molestias en el muslo derecho que han sido centro de atención en la semana previa al torneo.

Ahora Alcaraz tendrá un día de descanso, en el que se descubrirá si sigue con la rutina de Roland Garros de no entrenar y hacer solo sesiones de fisioterapia en los días pospartido, o si decide ejercitarse en el All England Club.

Su rival no se conocerá hasta este miércoles, ya que el partido entre Arthur Rinderknech y Alexandre Muller fue suspendido junto a otros 68 por la lluvia que cayó sobre la capital londinense durante buena parte del día. Esto provocará un abultado programa el miércoles, con los 32 partidos ya programados de segunda ronda más los 68 suspendidos de este martes.