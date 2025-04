Un último obstáculo para los 23 grandes de Djokovic

Enric Gardiner Madrid Sábado, 10 de junio 2023, 17:49 Comenta Compartir

«Voy a jugar contra un tenista que pelea por ser el mejor de la historia». La explicación es perfecta y brillante y la profiere Casper Ruud, el último villano al que tendrá que enfrentarse Novak Djokovic en su consecución del Grand Slam número 23. El serbio, por primera vez en su carrera, está a una sola victoria, a tres sets de distancia, de ser el primero en la estadística que históricamente diferencia al mejor de todos los tiempos. Si gana este domingo (no antes de las 15:00 horas) a Ruud, sumará 23 grandes, uno más que Rafa Nadal, que volverá al circuito en 2024, y tres más que Roger Federer, retirado desde finales del año pasado.

En caso de conquistar su tercer título en Roland Garros, Djokovic por fin abrirá una grieta que de momento y hasta un regreso de Nadal nadie podrá igualar. Es el favorito. Ya lo era para muchos antes del torneo, por ser el único junto a Stan Wawrinka en el cuadro que sabía lo que era ganar en París, y lo es mucho más después de haber vencido al renqueante Carlos Alcaraz. En el duelo generacional, triunfó el jugador serbio de 36 años, más templado y sin la tensión que tuvo que manejar Alcaraz y que le mermó físicamente.

Los calambres del murciano apagaron su partido e impulsaron a Djokovic, que disputará su final de Grand Slam número 34. Ha ganado 22 y ha perdido 11, cuatro de ellas en Roland Garros, tres ante Nadal y una contra Wawrinka. Enfrente estará Ruud, al que la historia le regala una mueca de sarcasmo, puesto que vestirá la misma marca de ropa que el suizo cuando provocó aquella brutal sorpresa en 2015. El noruego disputará por tercera vez la final de un grande, tras iniciarse en la de Roland Garros 2022, donde apenas pudo hacerle seis juegos a Nadal, y ganar más experiencia en la del US Open 2022, donde sucumbió ante Alcaraz, pero al menos pudo ganarle un set.

También el número uno

Ahora se enfrenta a un Djokovic con el que ha perdido en cuatro ocasiones, todas ellas en Italia; dos en el Masters 1.000 de Roma, sobre tierra batida, y dos en las Finales ATP de Turín. Lo más preocupante para él es que nunca le ha ganado un set al serbio, quien, además, con un triunfo este domingo arrebatará el número uno del mundo a Alcaraz y pondrá de nuevo a correr su cuenta de semanas como el mejor, que actualmente está en 387.

«Me puse en otra posición ideal para ganar un Grand Slam. Eso es en mayor parte lo que todavía me impulsa cuando me despierto por la mañana y pienso en la temporada y en lo que quiero lograr. Gané el primer Grand Slam este año y ahora estoy en la final de un segundo, así que no puedo pedir más», destacó el viernes Djokovic, que de adjudicarse Roland Garros será el primer hombre en la historia en ganar los cuatro grandes tres o más veces y tendrá el 50% del Grand Slam anual, ese que se le escapó en 2021 por un partido y que no logra nadie en categoría masculina desde Rod Laver en 1969. «Eso está muy lejos, pero no estará tan lejos si gano el domingo», admitió Djokovic, que tiene la historia a un solo paso.

De perder Ruud, se acercará al registro de Andy Murray, que perdió sus cuatro primeras finales de Grand Slam, hasta que ganó el primer título en el US Open 2008, y al de Ivan Lendl, que también cayó en sus cuatro primeras finales, hasta que ganó Roland Garros en 1984.