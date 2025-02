Nadal deja en el aire Roland Garros, aunque insiste en que está «más cerca de ir»

Amador Gómez Madrid Sábado, 11 de mayo 2024 | Actualizado 12/05/2024 10:59h. Comenta Compartir

Tras despedirse del Masters 1.000 de Roma ante el polaco Hubert Hurkacz en segunda ronda con una contundente derrota (6-1 y 6-3), Rafa Nadal dejó este sábado en el aire, a dos semanas de Roland Garros, su participación en el Grand Slam que ha conquistado en 14 ocasiones y que desea disputar este año por última vez en su carrera. El tenista balear insistió en que está «más cerca de jugar Roland Garros que de no ir», pero reconoció que aún no ha tomado una decisión y que a día de hoy no está realmente preparado para competir en un torneo de tantísima exigencia a cinco sets.

Nadal admitió que su partido frente a Hurkacz fue «frustrante» y que se encuentra «tocadillo» anímicamente, pero destacó que no tiene «suficientes problemas físicos como para no ir a Roland Garros» y que espera darse una oportunidad para viajar a París «y pelear». «Hoy parece imposible ir y competir por algo, pero físicamente no he estado tan mal y espero prepararme bien para llegar en condiciones suficientemente buenas», apuntó, aunque sus dudas se hayan acrecentado tras su prematura eliminación en Roma.

«Si tuviera que decir algo diría que estoy más cerca de ir y darlo todo. Si me encuentro bien, estaré allí para pelear por lo que he peleado estos 15 años, aunque ahora parezca imposible», insistió Nadal con vistas al torneo más importante de su carrera. «Está la opción de decir que no estoy preparado y no estoy jugando lo suficientemente bien para jugar Roland Garros o aceptar cómo estoy y trabajar para estar de otra manera dentro de dos semanas. La decisión hoy no está clara, pero ahora mismo mi sentimiento es estar en París y dar lo mejor de mí», reiteró el manacorense.

Si no da un giro radical a sus intenciones Nadal se presentará en el Grand Slam sobre tierra batida tras solo ocho partidos disputados en esta superficie y once en total, con siete victorias y cuatro derrotas, la sufrida este sábado, en hora y media ante Hurkacz, número nueve del mundo. «Vamos a ver cómo me encuentro mentalmente mañana, pasado y dentro de una semana. Si me siento preparado, voy a tratar de estar allí», dijo una vez más, sin ocultar sin embargo las «dudas» que todavía le asaltan.