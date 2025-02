Nadal es fulminado por Hurkacz en dos sets y se despide de Roma

Pedro Rodríguez Madrid Sábado, 11 de mayo 2024, 15:30 | Actualizado 18:22h. Comenta Compartir

A dos semanas de Roland Garros, Rafa Nadal se despidió este sábado del Masters 1.000 de Roma en segunda ronda al sufrir una contundente derrota ante el polaco Hubert Hurkacz, por 6-1 y 6-3 que acrecienta más sus dudas de cara a su participación en el Grand Slam parisino. El duelo de Nadal ante Hurkacz, número 9 del mundo, representaba un desafío de alto calibre para el español, pero fue sobrepasado por el polaco.

Nadal comenzó con cinco oportunidades de break a su favor, pero el polaco las contrarrestó con varios saques directos y un juego sólido en puntos prolongados. Hurkacz logró asegurar el primer juego después de 14 minutos de intensa lucha. El encuentro empezó muy reñido, con intercambios largos, y en el primer saque de Nadal, el polaco tuvo dos oportunidades de break que el balear pudo detener con su mejor tenis.

El polaco logró romper el saque de Nadal en su tercera oportunidad de break, cambiando el rumbo del set. En ese momento, Hurkacz exhibía su mejor juego, defendiéndose hábilmente en los intercambios prolongados a pesar de no ser su superficie favorita, que es la dura. En tierra batida, ha mejorado notablemente su movilidad en los últimos torneos, lo que le permitió ganar los juegos más fáciles mientras Nadal luchaba por mantenerse en la contienda.

Nadal estaba visiblemente afectado, sufriendo en cada punto y perdiendo su consistencia. En un momento crítico, el español enfrentó una doble adversidad y terminó cediendo su saque nuevamente. Cuando Hurkacz tuvo la oportunidad de cerrar el set, enfrentó la resistencia de Nadal, quien dispuso de dos bolas de break. Sin embargo, el polaco logró salvarlas con temple y determinación, asegurando así el primer set por un contundente 6-1 en 49 minutos.

El desarrollo del set se caracterizó por dos ritmos diferentes: los primeros compases transcurrieron en un equilibrio parejo durante 26 minutos, pero una vez que Nadal perdió su servicio, el ritmo se aceleró considerablemente. Hurkacz se impuso con autoridad, sin enfrentar mayores contratiempos, consolidando su ventaja de forma contundente.

Al inicio del segundo set, Nadal se acercó a su banquillo y recibió palabras de aliento de su entrenador, Carlos Moya, quien le aseguró que la situación podía cambiar. Sin embargo, a pesar de los ánimos, el partido continuaba desarrollándose de manera similar: Nadal lograba ganar sus juegos con esfuerzo, enfrentando puntos largos y remontando situaciones complicadas, mientras que el polaco aseguraba sus juegos con relativa facilidad, sin mayores contratiempos.

Hurkacz mantenía a Nadal en constante movimiento durante los intercambios, presionándolo en cada oportunidad. En su primer servicio, Nadal logró defender una oportunidad de break, pero en el siguiente juego, el polaco consiguió quebrar el saque de Nadal tras ejecutar un excelente passing shot, demostrando su capacidad para capitalizar las oportunidades clave del partido.

Nadal no exhibía su habitual rapidez en el juego, lo que permitía a Hurkacz jugar a su antojo y dominar el partido con relativa facilidad. El saque del español resultaba predecible para su oponente, quien lograba anticiparlo con éxito. A pesar de ello, ambos jugadores mantenían sus servicios, manteniendo la emoción en la grada repleta del Foro Itálico, donde los aficionados, con cánticos fervientes, expresaban su apoyo inquebrantable a Nadal, deseando fervientemente que este no fuera su último partido en Italia. A diferencia de lo sucedido en Madrid, Nadal no había dicho sería su último Master de Roma.

Pero el polaco se llevó el siguiente juego y quedó a un solo juego de asegurarse la victoria en el partido. En el saque de Nadal, el español enfrentó una bola de break y, en el primer intento, Hurkakacz logró romper el saque de Nadal. Con este quiebre, Hurkacz aseguró la victoria por primera vez sobre Nadal, con un marcador final de 6-1 y 6-3, en una hora y 32 minutos de juego.

Después de jugar solo dos partidos en Roma, aunque Nadal aún no ha decidido si participará o no, el próximo torneo para Nadal debería ser dentro de dos semanas en Roland Garros. Por su parte, Hurkacz se enfrentará en tercera ronda de Roma al argentino Tomás Martín Etcheverry en dieciseisavos de final.