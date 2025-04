Nadal gana el 97% de los partidos que ha jugado... ¿Cuántos puntos consigue (en porcentaje) en cada partido?

carlos molina Sábado, 28 de mayo 2022, 00:13 | Actualizado 09:52h. Comenta Compartir

Lo lógico sería pensar que Nadal obtiene casi todos los puntos en los partidos, ¿no?

La realidad es que Nadal ha ganado el 91% de los sets que ha jugado, ha logrado el 66% de los juegos y sólo ha necesitado la victoria en el 57% de los puntos.

Lo repito: Ganando el 57% de los puntos, se lleva el 97% de los partidos.

Obviamente el tenis es un deporte diferente, donde es posible ganar un partido consiguiendo menos puntos que el contrario. Pero las decisiones en la vida son como el tenis y se pueden sacar conclusiones extrapolables a tu día a día:

Primera: Como los puntos, no todas las decisiones son iguales

Algunas son claves. Hay que centrarse en las decisiones más importantes, en las que marcan la diferencia.

Esta conclusión me recuerda a uno de los modelos mentales que explicaba Andy Jassy, actual CEO de Amazon, a la revista Time. Hay dos tipos de decisiones: Las decisiones de ida y vuelta: Aquellas en las que si te equivocas, puedes volver atrás fácilmente para tomar otra decisión. Y las decisiones sólo de ida: Son aquellas que, si te equivocas, no hay vuelta atrás.

El truco es no perder demasiado tiempo en las decisiones de ida y vuelta, y hacer todo lo posible por acertar en las decisiones solo de ida.

Segunda: Sólo se necesita ser un poco mejor que la media para destacar

Cuando el trabajo se construye sobre el esfuerzo del día anterior (en inglés compounding - cómo el interés compuesto), ser un poco mejor que la media, con la constancia, da resultados increíbles a largo plazo. Si en vez de 1% mejor, se es un 7%, como Nadal, uno se convierte en el mejor de la historia del tenis en tierra batida.

El factor que va relacionado con ser un poco mejor que la media es la constancia. «En los negocios, si hay algo que los empresarios exitosos tienen en común, es pura determinación y persistencia» decía Sam Ovens.

Tercera. La cabeza es clave, no centrarse en los fallos

Nadal pierde 4 de cada 10 puntos y no le afecta para ganar el 91% de los sets y el 98% de los partidos.

«26 veces me he confiado y he fallado el último lanzamiento cuando se acababa el partido. En mi vida he fallado y he fallado continuamente. Esa es la razón por la que he tenido éxito en la carrera profesional» Así lo expresaba Michael Jordan.

Teniendo claro dónde se quiere llegar, la visión, es fundamental recorrer muchos caminos erróneos hasta dar con el correcto.

El éxito de la noche a la mañana es la percepción errónea de la constancia. Para alcanzarlo, se necesita los aprendizajes obtenidos de los aciertos y de los errores vividos. La carrera profesional, como el tenis, depende de lo preparado que se esté en los momentos clave.

Temas

Rafa Nadal