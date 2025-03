Djokovic se retira de Roland Garros El serbio sufre un problema en la rodilla y no saltará a la pista en los cuartos de final contra Casper Ruud

Enric Gardiner Madrid Martes, 4 de junio 2024, 17:13 Comenta Compartir

El sueño de Novak Djokovic de conquistar el vigesimoquinto Grand Slam tendrá que esperar. El serbio se ha retirado del torneo de Roland Garros por un problema en la rodilla derecha y no saltará este miércoles a la pista para enfrentarse al noruego Casper Ruud en los cuartos de final.

Djokovic jugó cuatro horas y media en tercera ronda contra Lorenzo Musetti y otras cuatro horas y media contra Francisco Cerúndolo en octavos de final, con menos de 48 horas de recuperación entre ambos encuentros. Era la primera vez en doce años que el serbio remontaba de forma consecutiva dos partidos en los que iba 1-2 abajo en sets.

Después de dañarse la rodilla contra Musetti, apareció con un pequeño vendaje en dicha zona contra Cerúndolo, además de recibir en dos ocasiones atención médica y de tomarse analgésicos para paliar el dolor. Pese a superar al argentino, que llegó a estar a dos juegos del triunfo, Djokovic puso en duda su participación en la siguiente ronda.

«Mañana haremos otros test y veremos si puedo seguir jugando», aseguró el serbio. «Casi no podía moverme. No quería hacer intercambios largos. No era capaz de correr», apuntó Djokovic, quien durante los dos encuentros se quejó de las condiciones de la pista, por estar resbaladiza. «Era una lesión evitable», añadió.

Al no presentarse a los cuartos de final Djokovic cede el número uno del mundo, en favor de Jannik Sinner, que por primera vez se sentará en lo más alto del trono ATP el próximo lunes.