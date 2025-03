Djokovic escapa de nuevo

Enric Gardiner Madrid Lunes, 3 de junio 2024, 21:16 Comenta Compartir

A sus 37 años, Novak Djokovic está haciendo un ejercicio de resistencia sobrehumano en Roland Garros. Después de ganar a las tres de la mañana a Lorenzo Musetti, al que tuvo que remontar dos sets a uno en contra, volvió a repetir la fórmula, menos de dos días después, contra Francisco Cerúndolo (6-1, 5-7, 3-6, 7-5 y 6-3).

Esta vez no acabó de madrugada, pero sí sufrió los estragos físicos de haber pasado más de nueve horas en pistas en menos de dos días. El serbio apareció con la rodilla vendada, necesitó atención médica por problemas en dicha zona y sufrió alguna caída que le hizo criticar el estado de la arcilla en la Phillippe Chatrier.

Contra todo, y pese a estar a dos juegos de caer en el cuarto set, Djokovic avanzó de ronda y sigue vivo en un Roland Garros que parece imposible para él, pero del que se niega a irse.

Pese a un comienzo perfecto, llevándose el primer set por 6-1, los problemas empezaron para Djokovic en el inicio del segundo parcial, cuando sintió un problema en la rodilla derecha y tuvo que parar y recibir atención médica. Culpó a la pista, como ya le pasó en el partido anterior con Musetti, cuando pidió que barrieran la arcilla con más frecuencia.

«Me he hecho daño en la rodilla», reprochó al supervisor. «La pista no está bien. Cuando me deslizo, me resbalo», añadió. Cerúndolo, que hizo 68 golpes ganadores, aprovechó la indecision y cojera del serbio para darle la vuelta al partido; ganó el segundo y tercer set y tuvo 'break' de ventaja en el cuarto. Con 4-2 a favor, estuvo a dos juegos de ganar el partido, pero, contra Djokovic, nada de eso cuenta. El argentino sintió la presión y, tras tirar la ventaja, compitió en el quinto, a diferencia de Musetti, que se llevó un 6-0, pero no fue suficiente.

Djokovic ya suma 18 cuartos de final en Roland Garros y es el jugador con mayor número de triunfos en Grand Slam, con 370, por delante de las 369 de Roger Federer y de las 314 de Rafa Nadal. El rival del serbio en cuartos saldrá del duelo entre Casper Ruud y Taylor Fritz.

Alcaraz vela armas

Carlos Alcaraz, ya clasificado a cuartos al vencer a Felix Auger-Aliassime, se entrenó este lunes en Roland Garros para preparar el asalto a las semifinales contra Stefanos Tsitsipas, un rival al que maneja a la perfección. El español ha ganado los cinco enfrentamientos al griego, y solo perdió sets contra él en su primer choque, en la segunda ronda del US Open en 2021, y en los cuartos de final de Barcelona en 2022. El año pasado ya se midieron en esta misma ronda y venció Alcaraz en tres mangas.

Tsitsipas decidió bajarse del dobles mixto que tenía que jugar este lunes con Paula Badosa para poder estar en condiciones de cara al duelo con Alcaraz. De ganar el español, tendrá dos días de descanso hasta las semifinales, que se jugarán el viernes.