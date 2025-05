A Alcaraz le falta un punto

enric gardiner Miércoles, 1 de junio 2022, 14:02 Comenta Compartir

Carlos Alcaraz no se ve lejos de ganar un Grand Slam. Su tenis así lo marca y su cabeza también. Lo tiene entre ceja y ceja. «No me veo lejos de estar en semifinales o de ganarlo. Tengo que aprender la lección de lo que ha pasado», explicó tras caer ante Alexander Zverev.

El murciano se mueve en una línea fina entre ser uno de los favoritos al título, como lo marcaba el hecho de ser el jugador más en forma en polvo de ladrillo, y ser demasiado joven para conquistar el título. Sobre sus hombros se pone la presión de lograr algo que hace 17 años que no se consigue y es vencer en un Grand Slam con menos de 20 años. El último en lograrlo fue Rafael Nadal en París, cuando derrotó a Mariano Puerta con poco más de 19 años. Es un espejo muy difícil en el que reflejarse, pero ante el que se pone a Alcaraz día tras día.

También porque sus resultados le colocan ahí. El número seis del mundo es el segundo mejor tenista del año, con cuatro títulos ya (Río de Janeiro, Miami, Barcelona y Madrid), el único en haber ganado dos Masters 1.000 y al que todo el mundo ha reconocido como el mejor del curso. Incluso sus rivales. «He ganado al mejor jugador en tierra batida del momento», admitió Zverev, quien necesita de estos triunfos para no verse engullido por la voracidad del 'Big Three' y el hambre de los más jóvenes.

Alcaraz no consiguió en Roland Garros el objetivo de un título para el que se le puso como favorito y en el que él se vio cómodo. Se topó con la realidad de que si desde Roland Garros 2005 solo ha habido seis tenistas diferentes a Djokovic, Nadal y Federer en ganar un Grand Slam no es por casualidad. «Me voy con la cabeza alta, porque he competido hasta el final», aseveró el murciano, que ahora encara la gira de hierba, donde Queen's y Wimbledon son los objetivos principales.