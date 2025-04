Nadal: «Lo normal es que sea mi último año»

Enric Gardiner Jueves, 7 de diciembre 2023, 14:35 | Actualizado 16:30h. Comenta Compartir

Rafa Nadal concluyó este jueves su dosis de actualizaciones diarias con otro paso de cautela en su vuelta al circuito. El balear, que ha ido mostrando en pequeños vídeos sus sensaciones a un mes de volver a competir, aseguró que el de este jueves fue el último y volvió a insistir en la prudencia, además de abrirse sobre lo que ha sentido en todos los meses que ha pasado fuera de las pistas.

«Claro que en muchos momentos he pensado que no tenía sentido, que al final son muchos años, muchas cosas, muchas horas de trabajo que no les ves el resultado, pero bueno, sigo pensando lo que dije en la última rueda de prensa, que no merecía acabar así, en una sala de prensa», dijo Nadal, a un mes vista de volver a la competición en el torneo de Brisbane que se disputará a partir del 31 de diciembre.

«Me gustaría que (mi carrera) terminara de otra manera y he luchado y he mantenido la ilusión en todo momento para que eso sucediera. Con las dudas, con los momentos malos, muy malos, con momentos mejores... Creo que he tenido a la gente adecuada alrededor, como siempre he tenido durante toda mi carrera. Todos me han ayudado de manera decisiva a estar donde hoy estoy, que es con la opción de volver a competir. Las ganas de la gente que quiere volver a verme jugar tienen un impacto importante en mi día a día», reconoció.

El Abierto de Australia anunció este jueves que Nadal está dentro de la 'entry list' del torneo, que marca los jugadores apuntados al mismo, y donde competirá con el ranking protegido. Esta iniciativa permite al español acogerse a una media ponderada de su ranking antes de la lesión (era número dos del mundo), aunque no le permitirá ser cabeza de serie, por lo que podrá enfrentarse a los mejores del mundo desde la primera ronda.

Hace meses, cuando anunció que no competiría en el resto de 2023, Nadal comentó que 2024 sería su año de despedida, idea que remarcó en su último vídeo. «Es una realidad, hay muchas posibilidades de que este sea mi último año. Hay posibilidades de que sea medio año, de que sea un año completo. Hay posibilidades de que no podamos llegar a todo eso», apuntó Nadal, que sabe que en el horizonte está un último Roland Garros y el sueño de jugar los Juegos Olímpicos en el mismo complejo que el Grand Slam parisino.

«Son cosas a las que ahora mismo no puedo contestar. Solo estoy en condiciones de decir que vuelvo a competir, que sigo teniendo en mi cabeza que lo normal es que sea mi último año y voy a disfrutar de cada torneo como si así fuera. No lo quiero anunciar como tal porque al final uno no sabe lo que puede pasar. Creo que va a ser así, pero no lo puedo decir al 100%. Si de repente las cosas me permiten seguir adelante y disfruto de lo que hago, ¿para qué me voy a poner una fecha límite? Creo que no tiene sentido», aseguró.