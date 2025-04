Rafa Nadal recupera la sonrisa

Enric Gardiner Viernes, 29 de diciembre 2023, 09:14 | Actualizado 12:55h. Comenta Compartir

Los esforzados entrenamientos de Rafa Nadal en Brisbane, donde en las próximas horas regresa a la competición para preparar sobre todo el Open de Australia, el primer grande de 2024, cierran con felicidad un año con cara y cruz en el tenis masculino: la sonrisa de Carlos Alcaraz y el gesto de dolor del manacorense.

Maltratado por sus recurrentes lesiones, algunas crónicas, el curso de Nadal había quedado relegado a la especulación sobre su estado físico y a una retirada que estuvo sobre la mesa, pero que descartó para recuperarse por completo e intentar una última vuelta al ruedo en 2024.

Con 37 años cumplidos en mayo, el balear estaba inmerso en un interrogante semanal. Desde su lesión en el psoas ilíaco en enero, precisamente en la segunda ronda del Abierto de Australia, Nadal batalló con su intención de volver a pista semana tras semana. Pero el retorno no hacía más que retrasarse y en mayo decidió cortar las especulaciones con un anuncio: «No me merezco retirarme así, en una sala de prensa».

Nadal comunicó su intención de despedirse del tenis en 2024, en los torneos que considerase él, y que se tomaría un descanso hasta, como mínimo finales de año, para sanar su cuerpo y poder volver en plena confianza física. Así, lo intentará desde este domingo con el torneo de Brisbane primero y el Abierto de Australia, donde ganó en 2009 y 2022, después.

Regresa Rafa sin prácticamente ranking (está fuera de los 600 mejores del mundo) y con el titánico reto de que nunca nadie con su edad ha ganado un 'grand slam'. El récord lo tiene Ken Rosewall, que lo consiguió con 37 años, dos meses y un día en Australia 1972. Un reto para un ganador incombustible.

En el horizonte, además de la gira oceánica, Nadal solo ha confirmado su participación en el Conde de Godó, donde posee doce títulos. El resto, lo decidirá su cuerpo. Eso sí, con cautela, tal y como confesó durante un encuentro con aficionados en Brisbane. «Estar aquí ya es un triunfo. No sé cómo voy a estar después de un año ausente, pero voy a esforzarme día a día para divertirme y poder ser competitivo. No me planteao metas a largo plazo porque no me veo jugando mucho tiempo. Hay muchas posibilidades de que este sea mi último año. No voy a superar el récord de 24 grandes de Djokovic», insiste Nadal, que tampoco descarta proseguir su carrera si el año que comienza va bien. El balear aplica el «aquí y ahora» que recomiendan los psicólogos.

La hoja de ruta de Alcaraz

El murciano, en cambio, ha acaparado la mayoría de noticias positivas en este ejercicio que se nos va. Alcaraz comenzó el año como el gran talento ya no emergente, sino consolidado por su triunfo en el US Open 2022. Las expectativas sobre él eran grandes y solo sus habituales dolencias le han impedido rendir incluso más. Aun así, el botín es más que importante: un segundo 'grand slam' en Wimbledon, dos Masters 1.000, en Indian Wells y Madrid, además de los títulos de Barcelona, Buenos Aires y Queen's, y las finales de Río de Janeiro, Cincinnati. También alcanzó un puñado de semifinales: Miami, Roland Garros, US Open, Pekín y Finales ATP.

El resultado es un 2023 en el que sumó 2.000 puntos más que en 2022 y, como él recordó al acabar el curso en Turín, «sin disputar los cuatro grandes». Y es que ese ha sido el gran pero en el tenista de 20 años porque los problemas musculares han aparecido puntualmente para trastocar la temporada.

Una lesión en los isquiotibiales le obligó a bajarse del Abierto de Australia en enero y de Acapulco en febrero, se perdió el Masters 1.000 de Montecarlo por molestias, además de los calambres, producidos por los nervios, que le lastraron en la semifinal de París contra Djokovic. Tampoco estuvo en Basilea por una lesión en el pie izquierdo y molestias en la espalda, y al final de temporada, París-Bercy y Finales ATP, llegó con lo justo en el depósito.

«Hay que ser profesional todo el tiempo», apuntó Juan Carlos Ferrero en la última cita del año, dejando caer un problema del enorme talento de El Palmar, que lejos de rebatir la acusación, dio la razón a su entrenador.

La disputa de exhibiciones, como fue el caso de la Copa Hopman, apenas unos días después de la victoria en Wimbledon sin tiempo para descansar, es uno de los interrogantes. Complicado discernir si le suman más de lo que le restan este tipo de eventos. Para 2024, además de un exhibición con Nadal en Las Vegas en marzo, que será retransmitida por Netflix, Alcaraz ya está apuntado a la Laver Cup y a la Copa Hopman.

«¿Dónde hay que firmarlo?», apostilló Alcaraz al ser cuestionado sobre si repetir los éxitos de 2023 es algo que le satisface. «Os firmaría hasta ganar el mismo grande. Ha sido una temporada espectacular», añadió el de Murcia, que termina el año como el segundo mejor, solo por detrás de Djokovic.