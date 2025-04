Djokovic se salva en el precipicio

Enric Gardiner Sábado, 2 de septiembre 2023, 15:00 Comenta Compartir

A Novak Djokovic estuvo cerca de comprometer uno de los cuadros más fáciles que ha tenido en los últimos tiempos. Con el camino prácticamente despejado hasta la final, el serbio tuvo que levantar dos sets en contra ante su compatriota Laslo Djere (4-6, 4-6, 6-1, 6-1 y 6-3) para clasificarse a los octavos de final del US Open.

Djokovic se llevó un susto mayúsculo y remontó por segunda vez en su carrera un 0-2 en contra en el US Open. La anterior vez fue en las semifinales de 2011 contra Roger Federer, cuando además le dio un nivel más de épica al levantar también dos puntos de partido.

Esta remontada, la octava de su carrera tras ir dos sets abajo, se empezó a fraguar cuando después del doble 6-4 inicial con el que se colocó por delante Djere, Djokovic se marchó al baño. Tal y como relató más tarde, Djokovic se dio una pequeña charla frente al espejo del vestuario y a partir de ahí renació.

El doble 6-1 con el que respondió a la desventaja le devolvió al encuentro, ayudado por los 30 errores no forzados que cometió un Djere al que le entró el clásico pánico al verse cerca del triunfo. Le ocurrió a Jannik Sinner el año pasado en Wimbledon y a Stefanos Tsitsipas y Lorenzo Musetti en Roland Garros 2021. Los tres tuvieron al serbio a un paso de claudicar y ninguno pudo rematar la faena.

Con el quinto set, a Djere se le vinieron los sudores fríos de saber que enfrente estaba un chacal que ya no iba a regalar nada. De hecho, el registro de Djokovic contra los tenistas de su país es prácticamente impoluto; 40 partidos y 35 victorias.

Djere entró al último set consciente de que su final estaba cerca, y se concretó con un parcial inicial de doce puntos a dos para Djokovic. Con el 3-0, se sucedieron cuatro juegos seguidos en los que el sacador no perdió ni un solo punto al servicio y así se llegó hasta el 5-3 y servicio para Djokovic. Oportunidad para cerrar y primeros problemas. Djere tuvo una pelota para volver al encuentro y ponerse con 5-4 y saque. Pero no pudo y Djokovic, al segundo punto de partido, se clasificó por décimo quinta vez en su carrera a la segunda semana del US Open.

Su rival, el croata Borna Gojo, que eliminó al checo Jiry Vesely por 6-4, 6-3 y 6-2. Gojo, número 105 del mundo, entró al cuadro principal a través de la fase previa y se enfrentará a un 'top ten' por tercera vez en su carrera, siendo la primera fuera de la Copa Davis.

En el resto de la jornada, no hubo grandes sorpresas y Frances Tiafoe y Taylor Fritz se mantienen en liza tras vencer a Adrian Mannarino y Jakub Mensik. Alejandro Davidovich, que buscaba los octavos por tercera vez en su carrera en el US Open, no pudo contra Tommy Paul (6-1, 6-0, 3-6 y 6-3).

Temas

Tenis