Badosa arrolla en su debut en el US Open

Enric Gardiner Lunes, 26 de agosto 2024, 22:23

Paula Badosa está viviendo su mejor momento en mucho tiempo. La tenista española venció en su debut a la suiza Viktorija Golubic por un contundente 6-0 y 6-3 en poco más de una hora e igualar su mejor resultado en el US Open, el único Grand Slam en el que nunca ha pasado de segunda ronda.

Badosa, que ha ganado once de los últimos trece partidos, ha visto recompensado con creces el sacrificio que hizo al renunciar a los Juegos Olímpicos y su nivel en la gira norteamericana de cemento es excelso. En Washington ganó su primer título en dos años y medio, en Toronto pagó el cansancio, pero también ganó al menos un partido, y en Cincinnati llegó hasta semifinales, su mejor resultado en el certamen.

Tras una semana de descanso y de preparación en Nueva York, donde ha participado en una exhibición junto a su pareja Stefanos Tsitsipas, Badosa no ha perdido la inercia. Arrolló a Golubic, número 73 del mundo, a la que le clavó un 'rosco' en el primer parcial, perdiendo solo cuatro puntos con el servicio y aprovechando tres de las cinco bolas de rotura que tuvo.

La suiza, una máquina de hacer errores, no gana un partido en el circuito WTA, fuera de previas, desde junio, y, aunque comenzó el segundo set con ventaja y rompió dos de los tres primeros servicios de Badosa, claudicó en cuanto la española se puso manos a la obra. Cubrió los 18 errores no forzados que cometió con 18 golpes ganadores y se aprovechó de los 23 fallos de Golubic, que no pudo alargar la contienda en los minutos finales ante una Badosa que suma once victorias en trece partidos en los últimos dos meses.

Su buen momento le ha valido para volver a meterse entre las 25 mejores del mundo y, como mínimo, al término del US Open aparecerá como la 24 del ránking. Al no defender nada del año pasado, cuando no pudo participar por la fractura de estrés en la espalda que le tuvo medio año fuera, la española tiene una gran opción por delante para seguir escalando en la clasificación.

Su próxima rival saldrá del duelo entre Martina Trevisan y Taylor Townsend. De ganar a la vencedora de este partido, Badosa habrá conseguido el mejor resultado de su carrera en el US Open.

También sumaron su primer triunfo en el torneo Roberto Carballés, que derrotó a Jan Choiinski por 6-2, 6-3, 5-7, 6-7 (5) y 6-3, y Roberto Bautista, que venció con claridad a Luca Nardi por 7-5, 7-6 (3) y 7-6 (5). No pudo avanzar Albert Ramos, ante Matteo Berrettini (7-6 (2), 6-2 y 6-3), en el que ha podido ser el último partido en Grand Slam de su carrera, porque a sus 36 años ha caído hasta el puesto 122 del ránking.

En cuanto a los favoritos, superaron su debut Alexander Zverev, Casper Ruud y Coco Gauff.

