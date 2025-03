Desplome total de Alcaraz en el US Open

Enric Gardiner Viernes, 30 de agosto 2024, 08:31 | Actualizado 20:03h. Comenta Compartir

Ni siquiera el propio Carlos Alcaraz podía explicar lo que había ocurrido en la noche del jueves en Nueva York en la pista Arthur Ashe. «Lo que siento ahora mismo es que, en vez de dar pasos hacia adelante, he dado pasos hacia atrás en tema de cabeza. Y no entiendo por qué», reconoció el español después de sufrir en segunda ronda una de las peores derrotas de su carrera. El neerlandés Botic Van de Zandschulp, un tenista que hace unas semanas pensó en retirarse porque no ganaba a nadie, batió a Alcaraz por 6-1, 7-5 y 6-4 en la que es sin duda la gran sorpresa del US Open.

Porque nadie en su quiniela hubiera acertado que Van de Zandschulp saldría victorioso del envite ante Alcaraz y mucho menos con la suficiencia y la facilidad con la que lo hizo el número 74 del mundo. El neerlandés venía de jugar torneos challengers durante el verano para no caer fuera del 'top 100' y en ellos había registrado derrotas contra tenistas como Mika Brunold, número 555 del ranking, y Raphael Collignon (306).

En Nueva York sorprendió al pasar por encima de Denis Shapovalov, pero conocida la irregularidad del canadiense, se achacó más a él la culpa de la derrota que mérito a Van de Zandschulp, que recibía el premio de jugar contra el campeón de 2022 en la pista central. Sin victorias ante 'top 10' en Grand Slam y con solo una ante un 'top 5' en el resto de torneos -en el Masters de Miami 2023 frente a Casper Ruud-, el runrún en la Arthur Ashe comenzó tras un primer set catastrófico para Alcaraz, con la escalofriante cifra de cero golpes ganadores. El neerlandés, brillante en la red y ganando los dos puntos de 'break' de los que dispuso, infligió al murciano el cuarto 6-1 del año.

«Pensé que iba a darme más puntos gratis, pero no cometió muchos errores que pensé que iba a hacer. No supe cómo gestionarlo y cómo lidiar con ello», lamentó Alcaraz tras el encuentro. Con cuatro sets por delante, pocos en su sano juicio apostarían por que Van de Zandschulp completaría la victoria, pero Alcaraz, lejos de mejorar, navegó en la apatía y su rival, tras no poder consolidar su primera rotura, cerró el segundo parcial con 7-5.

Las alarmas estallaron en la pista, donde Juan Carlos Ferrero parecía tan confundido como Alcaraz, a quien solo le quedaba agarrarse al milagro de remontar, por primera vez en su carrera, dos sets de desventaja. Pero el guion del tercer set fue el mismo. Van de Zandschulp cogió ventaja y Alcaraz hizo el 'contrabreak' al juego siguiente, pero con 4-4 el neerlandés volvió a romper y ya no dio opción. La banca había saltado por los aires en Nueva York.

«No sé controlarme»

«Mi nivel se quedó en el mismo punto todo el partido y no fue suficiente. Cuando quise intentar remontar, ya era muy tarde», reconoció un abatido Alcaraz, que perderá los 670 puntos de las semifinales del año pasado y por primera vez desde que ganó el US Open en 2022 se cayó en un Grand Slam antes de los cuartos de final.

«Venía de un verano espectacular. Roland Garros, Wimbledon... Salí de ahí diciendo que mentalmente había un paso hacia adelante, que me había dado cuenta de que para ganar grandes cosas había que estar duro de cabeza. En esta gira es como que he dado pasos hacia atrás. Como que mentalmente no estoy bien, no estoy fuerte. Ante los problemas, no sé controlarme», explicó el actual número tres del mundo.

Además, Alcaraz deja el torneo huérfano de españoles, y es que no hay ningún tenista del país en tercera ronda de un grande por primera vez desde el Abierto de Australia en 1999. En el cuadro femenino aún resisten Paula Badosa, ya en octavos de final, y Jessica Bouzas.

La siguiente parada en el calendario de Alcaraz será la fase de grupos de la Copa Davis, en la que España debuta el 11 de septiembre contra la República Checa.