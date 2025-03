Alcaraz comienza el US Open a medio gas

Enric Gardiner Miércoles, 28 de agosto 2024, 10:05 | Actualizado 12:39h. Comenta Compartir

La participación de Carlos Alcaraz en el US Open comenzó a medio gas, con un set perdido ante Li Tu, el número 186 del mundo, que aprovechó el rodaje de la fase previa para empujar al español durante dos horas y 44 minutos (6-2, 4-6, 6-3 y 6-1). Alcaraz, tercer cabeza de serie tras Jannik Sinner y Novak Djokovic, desembarcó en Nueva York ya sin la preocupación de la torcedura de tobillo que sufrió en un entrenamiento y que le obligó a cortar la sesión. El murciano confirmó que solo fue un susto y pudo competir sin impedimentos -más allá de un vendaje en el aductor derecho por precaución que ya se ha convertido en habitual- contra un inexperto Tu, que a sus 28 años solo ha ganado un partido a nivel ATP, en la hierba de Newport el año pasado.

Con este currículum, en el que solo se exhiben nueve partidos en la máxima categoría, Tu pasó la fase previa con tres buenas victorias, incluida una ante el español Alejandro Moro, y se presentó en la Arthur Ashe para incomodar a Alcaraz. No en un primer set en el que el murciano solo cometió dos errores no forzados y no permitió ninguna bola de 'break' con su servicio, pero sí en el segundo, donde su nómina de fallos se elevó hasta los 18, más que en los otros tres parciales que se jugaron.

«Me ha sorprendido ahí. La diferencia ha estado en que en el primer set llevaba dos errores no forzados y luego, 18. Muchos errores que no tocaban. Tengo que mejorar en el tema de las desconexiones», admitió el español, que en sus quince participaciones en Grand Slam nunca ha perdido en primera ronda.

Con esto en mente, Alcaraz no pudo doblegar a Tu hasta el 3-3 del tercer set, cuando aprovechó la tercera pelota de rotura del parcial y comenzó una racha de nueve juegos seguidos que le entregaron el encuentro. La victoria permite a Alcaraz convertirse junto a Bjorn Borg en el segundo tenista que menos partidos en la historia ha necesitado en alcanzar las 60 victorias de Grand Slam (70), solo por detrás de John McEnroe, que necesitó 59.

«Es una gran estadística», reconoció Alcaraz. «No lo sabía, no lo había visto. Trabajamos día a día para esto, para intentar ser mejor, ganar partidos, darnos la oportunidad de llegar a las rondas finales en cada torneo. Qué pena que por un partido me haya ganado McEnroe. Para mí es un honor compartir estas estadísticas con grandes leyendas del deporte», destacó.

Su siguiente rival será el neerlandés Botic van de Zandschulp, que derrotó por sorpresa a Denis Shapovalov (6-4, 7-5 y 6-4), y al que ha vencido en dos ocasiones en su carrera, en el Abierto de Australia 2021 y en Basilea 2022. Alcaraz nunca ha perdido más de cuatro juegos en un mismo set contra él.

En la jornada del martes cayeron Jaume Munar, contra Gabriel Diallo (6-4, 3-6, 6-3 y 7-5), y Cristina Bucsa, frente a Sara Errani (3-6, 6-0 y 6-4), mientras que Jessica Bouzas eliminó a Petra Martic (6-3 y 6-0) y Sara Sorribes a Alexa Noel (6-1 y 6-3).

Temas

Carlos Alcaraz