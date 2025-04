Alcaraz aplasta a Zverev y ya está en semifinales

US Open | Cuartos

US Open | Cuartos

US Open | Cuartos

Enric Gardiner Jueves, 7 de septiembre 2023, 09:27 | Actualizado 16:39h. Comenta Compartir

«Ve y gánalo», le dijo Alexander Zverev en la red a Carlos Alcaraz. El alemán acababa de ser apartado de la pista por la fuerza sobrehumana del español y solo le quedaba felicitarle y desearle que el domingo levante la copa plateada. No había resentimiento en las palabras de Zverev, que perdió sin opciones en cuartos de final del US Open (6-3, 6-2 y 6-4) y que sufrió la revancha por lo ocurrido en los cuartos de Roland Garros 2022, el último gran partido antes de que el germano se hiciera trizas el tobillo.

Alcaraz, en el que a priori era su partido más complicado de lo que va de torneo estadounidense, no dejó ninguna duda y derrotó sin miramientos a Zverev para citarse con el próximo gran reto, Daniil Medvedev. Repetición de las pasadas semifinales de Wimbledon, pero en un escenario mucho más amable para el ruso, que ganó el Open de Estados Unidos en 2021 e hizo final en 2019.

Pero es que los registros de Alcaraz en Nueva York también son impresionantes. De hecho, es el único tenista en la historia que ha ganado 16 de sus 17 primeros partidos en el US Open, con un balance de cuartos de final en 2021, victoria en 2022 y, hasta el momento, semifinales en 2023. Su año en los Grand Slams es impecable, con semifinales en Roland Garros, victoria en Wimbledon y semifinales en el US Open, quedando solo la duda de qué hubiera ocurrido en Australia de no haberse lesionado unos días antes del comienzo del torneo.

Aquí en Flushing Meadows solo se ha dejado un set hasta el momento -contra Dan Evans-, signo de lo cómodo que está en la Arthur Ashe, donde le apoyan más de 20.000 personas. Zverev, en la madrugada del jueves, era el primer gran nombre que aparecía en su cuadro, pero entre la bajada de nivel que sufrió desde la rotura de tobillo y el cansancio que acumulaba tras casi cinco horas de partido en octavos contra Jannik Sinner, el que se presentaba como gran partido de estos cuartos fue descafeinado.

«A otro nivel»

Descafeinado en el sentido de que no hubo emoción. Alcaraz dominó todos los sets y estuvo magnífico en los puntos importantes; salvó las cinco pelotas de rotura que enfrentó y convirtió las cuatro que tuvo. Desesperante para un Zverev que además sabe de la superioridad de su adversario. «Novak (Djokovic) y Carlos (Alcaraz) están a otro nivel. El resto tenemos que espabilar», dijo el alemán después del encuentro.

Y es lógico que lo dijera, porque uno de los estandartes de la generación que debería estar ahora en su madurez -con 26 años- fue borrado de la pista en poco más de dos horas. Alcaraz ya ha igualado el cara a cara (3-3) con un tenista que fue el que más dudas le aplicó al vencerle de tú a tú en París el año pasado, pero al que una desafortunada caída frenó su ascenso.

Ahora el murciano se medirá al ogro de su parte del cuadro, Medvedev, que dio buena cuenta de su compatriota Andrey Rublev en cuartos (6-4, 6-3 y 6-4). Rublev, pese a ir 0-3, 1-3 y 2-4 respectivamente en cada set, fue incapaz de anotarse un solo parcial y continúa con su récord de cero victorias en ocho cuartos de final de Grand Slam. Medvedev se enfrentará por tercera vez a Alcaraz esta temporada, con los dos anteriores choques, en Indian Wells y Wimbledon, resueltos con facilidad para el tenista de Murcia.

Temas

Carlos Alcaraz