Nadal: «Hace mes y medio no sabía si iba a volver a jugar»

Tal fue el esfuerzo físico de Rafael Nadal durante cinco horas y media, que no le fue sencillo alcanzar la rueda de prensa del torneo. Apareció un par de horas después de proclamarse campeón y listo para enfrentar la eterna pregunta: «¿Eres ya el mejor de la historia?»:

«Para mí es increíble lograr otro Grand Slam en este momento de mi carrera. Significa mucho para mí. Sé que es especial el número 21. Sé lo que significa, pero desde mi punto de vista lo dije el otro día: Es un día inolvidable. Nunca diré que lo merezco, porque yo creo que mucha gente lucha y mucha gente que se lo merece», explicó Nadal.

«Me siento afortunado de lograr un título más. Es algo muy especial en mi carrera, pero sinceramente no me importa mucho si soy o no el mejor de la historia. Hoy no importa mucho. Para mí se trata de disfrutar de noches como esta. Eso significa todo para mí», añadió.

Nadal sí que consideró que este título era inimaginable hace solo unas semanas, cuando acumulaba cinco meses sin competir: «Es el título más inesperado de mi carrera y de los más emocionantes por todo lo que he vivido en los últimos meses. No voy a decir si es una de las mayores gestas del deporte, porque eso no me toca analizarlo a mí, pero sí que soy consciente de la dificultad».

El español recordó momentos clave de la final, como cuando levantó un 0-40 mortal en el tercer set: «Ha sido crítico», y cuando dejó escapar un 5-3 30-0 en el ocaso del encuentro: «Ha sido duro de aceptar, pero no iba a dejar de luchar».

Tras cinco horas y media, el balear se hizo con el triunfo, imponiéndose a Daniil Medvedev. Arrojó la raqueta al suelo y se llevó las manos a las caras de incredulidad. No hubo una gran celebración, porque no podía.

«Estaba tan destrozado que no podía ni celebrar. Al final no sé ni que he hecho. No me acuerdo de cómo lo he celebrado, pero la emoción era muy grande por cómo había ido el partido».

Con este Grand Slam, Nadal se coloca como el que más tiene en la historia, por encima de los 20 de Roger Federer y Novak Djokovic. Por primera vez en su vida gobierna en esta clasificación que siempre ha servido para designar al mejor de todos los tiempos.

«Los tres hemos cumplido nuestros sueños. Ojalá termine siendo el que más tiene, pero si no ocurre, bien. Mi carrera es infinitamente superior a lo que hubiera imaginado. En este momento de la historia soy el que tiene más, pero uno no puede estar constantemente mirando a lo que tienen otros. Evidentemente que me gustaría acabar la carrera como el que más tiene, pero es cierto que para mí no es una obsesión», matizó Nadal, que tendrá una oportunidad de seguir ampliando sus registros en París en junio, cuando lucha por su décimo cuarto Roland Garros.