Nadal, Alcaraz y Badosa arrasan en sus debuts

Alejado de todo el ruido generado a su alrededor por Novak Djokovic, Rafa Nadal logró este lunes su triunfo número 70 en Australia. El balear, en su primer partido de Grand Slam desde las semifinales de Roland Garros en junio, no sufrió nada contra el estadounidense Marcos Giron (6-1, 6-4 y 6-2) para confirmar las buenas sensaciones del inicio de temporada. Nadal dio continuidad al título en Melbourne con otro triunfo en el cemento australiano, el número 70 en su historia en el torneo, lo que sitúa a Australia como el segundo grande donde más partidos ha ganado, solo por detrás de los 105 de Roland Garros.

Giron no supuso un desafío para Nadal, pese a que nunca se hubieran enfrentado. El español no perdió ni una vez su servicio y apuntaló la victoria con 34 golpes ganadores ante el número 66 del mundo. «Ha sido un buen inicio de torneo, no me puedo quejar», apostilló Nadal, que apunta en Melbourne al vigesimoprimer Grand Slam de su carrera. El siguiente escollo, de los seis que quedarían para lograr tal hazaña, será el alemán Yannick Hanfman, al que ya ganó en Roland Garros 2019 y que derrotó en primera ronda a un exhausto Thanasi Kokkinakis, que venía de ganar el torneo de Adelaida unas horas antes.

Tampoco pasó apuros Carlos Alcaraz, que se estrenó esta temporada con un cómodo triunfo ante el chileno Alejandro Tabilo por 6-2, 6-2 y 6-3. El murciano logró su novena victoria en Grand Slam y la primera de la temporada para asegurarse un puesto en segunda ronda, igualando su resultado del año pasado. Ahora las expectativas con Alcaraz son mucho más altas y tendrá un duelo complicado en segunda ronda ante Dusan Lajovic, el serbio que inclinó a Marton Fucsovics en primera ronda.

Badosa, en racha

Pablo Carreño también firmó su billete a segunda ronda, ante Tomás Etcheverrey, por 6-1, 6-2 y 7-6 (2), mientras que Pedro Martínez se dejó un set contra Federico Delbonis, por 7-6 (15), 3-6, 6-4 y 6-2.

Paula Badosa, que llegaba de ganar en Sídney 48 horas antes, se sobrepuso a unos ligeros problemas físicos en la pierna para ganar a Ajla Tomljanovic (6-4 y 6-0), por lo que la jugadora catalana encadena ya seis triunfos consecutivos en Australia.

Le acompañó a segunda ronda Sara Sorribes, que venció a Kirsten Flipkens (6-4 y 6-1) y Nuria Parrizas, que derrotó a Irina Maria Bara (6-3 y 6-1). En el capítulo de bajas, cayeron Cristina Bucsa, contra Alison Van Uytvanck (6-3 y 6-4), y Carlos Taberner, frente a Dominik Koepfer (6-1, 3-6, 6-4 y 6-1).