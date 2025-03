Nadal se estrena en Australia con victoria

Enric Gardiner Lunes, 16 de enero 2023, 09:24 | Actualizado 16:29h. Comenta Compartir

Necesitó tres horas y 41 minutos, pero Rafa Nadal consiguió este lunes su primer triunfo de 2023. El tenista balear superó a un rocoso Jack Draper por 7-5, 2-6, 6-4 y 6-1 y empezó la defensa del Abierto de Australia con victoria. Nadal, que llegaba al torneo tras dos derrotas seguidas en la United Cup y con un balance de un triunfo en los últimos siete partidos, se desquitó en el terreno que mejor se le da, el de los Grand Slams. El campeón de 22 'majors' recuperó la confianza que necesitaba ante uno de los rivales más difíciles que podía depararle el cuadro. Draper es el número 40 del mundo (el tenista de ranking más alto al que ha tenido que medirse Nadal en Melbourne) y mide 1,93 metros, lo que le otorga un potente saque, como demostraron los trece saques directos con los que cerró el encuentro.

El británico, jugador en claro ascenso que ha subido 180 puestos en un año, apretó las tuercas a Nadal, en un desafío necesario para el ritmo del español, pero terminó fundido por sus propios calambres, mezcla del esfuerzo físico y de los nervios por medirse a su ídolo. Después de las derrotas en la United Cup, Nadal necesitaba un set como el primero, competido, difícil, pero que terminara cayendo de su lado. Draper, que solo concedió una bola de 'break' en el octavo juego, aguantó el tipo hasta el 6-5 a favor de Nadal, cuando una serie de malas decisiones convirtieron la rotura y dieron el primer parcial al manacorense, que, sin embargo, entró en la misma dinámica de partidos anteriores.

En un abrir y cerrar de ojos, se posicionó 0-4 y con pelotas para que Draper colocara el 0-5. En su carrera solo ha encajado tres 6-0 en Grand Slams, uno de ellos en Melbourne, en 2015 ante Thomas Berdych. Un empujón de orgullo maquilló el parcial (6-2), pero dejó el partido igualado. Malas noticias para un Nadal al que ya remontaron en los dos encuentros que ha jugado esta campaña.

Sin embargo, a diferencia de otras veces, Nadal empezó por delante, puso un 4-1 en el marcador y sacó a la luz que Draper, tras más de dos horas de refriega, no estaba bien físicamente. El británico tuvo que recurrir al fisioterapeuta para que le tratara un problema en el muslo derecho. La carga de partidos de Draper era importante y hace apenas tres días estaba jugando las semifinales de Adelaida. Pese a la diferencia de edad entre Nadal y Draper -15 años-, el balear estaba mucho mejor para la recta final de la primera ronda.

Aun así, al británico le quedó un punto de amor propio, para terminar con la asistencia médica y ganar tres juegos seguidos. El último aviso que le mandó a Nadal. Ese fue su último movimiento del partido. Draper ganó un solo juego más antes de la sentencia. El español clavó un parcial de 8-1, incluidos los últimos seis juegos, y cerró su estreno en Australia con triunfo. La defensa del título logrado el año pasado comenzó bien.

«Si ponemos en perspectiva todo lo que he pasado los últimos seis meses ha sido un inicio muy positivo. Hoy ha sido un avance. El rival no era el adecuado para empezar porque no iba a tener el control del partido. Nadie hubiese querido esta primera ronda», aportó el español tras el partido.

Nadal seguirá el miércoles contra el estadounidense Mackenzie McDonald, que batió a su compatriota Brandon Nakashima en cinco sets. Será la segunda vez en sus carreras que Nadal y McDonald, número 65 del mundo, se ven las caras, después de Roland Garros 2020, cuando el español solo se dejó cuatro juegos en una cómoda victoria en tres sets.

En el resto del torneo, la nota negativa la dejó Nick Kyrgios, que tuvo que retirarse antes de su partido de primera ronda por una lesión en la rodilla. En cuanto a los españoles, Bernabé Zapata perdió ante Karen Khachanov, por 7-6 (3), 6-2 y 6-0;, Pedro Martínez cayó frente a Hubert Hurkacz, por 7-6 (1), 6-2 y 6-2; y Jaume Munar no pudo con Dalibor Svrcina (6-3, 6-2 y 6-2).