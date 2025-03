Nadal da otro paso

ENRIC GARDINER MADRID Miércoles, 19 de enero 2022, 12:25 Comenta Compartir

Rafa Nadal eliminó a Yannick Hanfmann (6-2, 6-3 y 6-4) para meterse en tercera ronda del Abierto de Australia. Nunca ha fallado en su segundo partido del torneo oceánico. Pero, pese a la alegría y a la ilusión de haber ganado sus dos primeros encuentros de Grand Slam de la temporada, Nadal no olvida el problema en el pie que le tuvo apartado del circuito durante cinco meses.

«Con el escafoides partido por la mitad es difícil olvidar la lesión. Esto es una verdad como un templo. Lo demás es engañaros a vosotros y engañarme a mí. Tengo un problema que no tiene solución ahí. Otra cosa es que me pueda dejar competir con más o menos garantías y eso es lo que estamos intentando. Es demasiado poco bagaje para tener una conclusión clara. No espero que las condiciones para el resto de mi carrera vayan a ser perfectas, pero sí confío en que, de manera continuada, me deje desarrollar mi actividad profesional», apuntó Nadal en rueda de prensa.

Este aviso del manacorense llegó después de apartar a uno de los tenistas más curiosos del circuito. Y es que Hanfmann, al que ya venció en Roland Garros 2019, juega con un 60% de audición debido a un problema congénito. Esto no es impedimento para que el germano luzca un estilo de juego agresivo y se disparara hasta los treinta golpes ganadores, los mismos que Nadal. Al balear le costó cinco juegos tomarle el pulso al saque de Hanfmann, pero a partir de ahí la batalla se le fue de las manos al alemán.

Tuvo que salvar doce puntos de rotura a lo largo de las casi tres horas de encuentro para que el resultado no fuera más escandaloso. «Ha sido un partido más difícil que contra Giron», admitió Nadal, que tuvo que salvar, como ante el estadounidense, dos puntos de 'break' en total. Sigue sin ceder un solo set y sin perder un servicio, pero es ahora cuando llega el primer gran test. Karen Khachanov, el ruso, será el rival de Nadal en tercera ronda después de eliminar al francés Benjamin Bonzi en tres sets. Será el octavo enfrenamiento entre Nadal y Khachanov y siempre ganó el español. El moscovita, número 30 del mundo, solo le ha ganado un set en el US Open de 2018.

Badosa arrolla a Trevisan

Paula Badosa, que apareció con un aparatoso vendaje en la pierna, despejó cualquier incógnita respecto a su estado físico con una impresionante victoria ante la italiana Martina Trevisan (6-0 y 6-3). La catalana, que sufrió problemas físicos en su debut, toma aire con una victoria en poco más de una hora que le permite guardar fuerzas después de competir y ganar el título la semana pasada en Sídney. Por primera vez en su carrera se mete en la tercera ronda de Australia, donde le espera la ucraniana Marta Kostyuk, que derrotó a Sara Sorribes (7-6 (5) y 6-3).

Carlos Alcaraz también sigue sin dejarse sets en el torneo, después de pasar por encima de Dusan Lajovic (6-2, 6-1 y 7-5) y se queda a las puertas de meterse entre los treinta mejores tenistas del mundo. Al murciano le viene ahora un reto de altura con el enfrentamiento en tercera ronda contra el italiano Matteo Berrettini. Pablo Carreño, por su parte, necesitó cinco sets (6-3, 6-7 (6), 7-6 (3), 3-6 y 6-4) ante Tallon Griekspoor y se enfrentará a Sebastian Korda en la siguiente ronda. Para completar la jornada española, Nuria Parrizas accedió a tercera ronda por la renuncia por lesión de Maryna Zanevska y Pedro Martínez perdió contra Christian Garin (6-7 (1), 7-6 (4), 6-2, 2-6 y 6-2).